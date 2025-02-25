Руслан Атаев объяснил рост перевозок медицинских препаратов

Posted 25 февраля, 17:19
Published 25 февраля, 17:19
Modified 25 февраля, 17:19
Updated 25 февраля, 17:19
Руководитель регионального управления специальной связи по Приволжскому региону (ФГУП «Главный центр специальной связи») Руслан Атаев рассказал «Комсомольской правде» о динамике перевозок и поделился особенностями стратегии управления на год.
По словам Атаева, в Приволжском округе отмечается самый высокий прирост перевозок наркосодержащих и психотропных веществ — 92,5%, в то время как средний показатель по стране составил 23%. Эксперты связывают это с интенсивным развитием фармацевтической промышленности и увеличением производства отечественных лекарственных препаратов, а также с активным импортом наркосодержащих средств и других лекарств, пишет nnov.kp.ru.
Перевозка лекарственных препаратов нуждается в специальной подготовке и оборудовании: например, медицинских контейнерах и специальных транспортных средствах, которые создают определенные температурные режимы. Для перевозки наркосодержащих и психотропных веществ нужно вооруженное сопровождение для обеспечения высокого уровня безопасности.
Все транспортные средства Главного центра специальной связи переоборудованы под конкретные требования и задачи. Некоторые автомобили получили броневую защиту, а при перевозке опасных грузов применяются специальные модели. Доставку небольших посылок и корреспонденции осуществляют на модифицированных «Москвичах».
Руслан Атаев убежден, что в будущем к выполнению задач по доставке стандартных отправлений можно будет привлекать беспилотные технологии, но исключительно в качестве дополнительного средства и с рядом оговорок. Он отмечает, что к перевозке государственной корреспонденции и ценных грузов допускают только подготовленных сотрудников, которые несут ответственность за каждый этап перевозки. Кроме того, беспилотному транспорту необходимо сопровождение по спутниковой связи на всем маршруте следования, что не представляется возможным на многих территориях России из-за плохого развития спутниковой связи.
Для обеспечения безопасности грузов специалисты готовят уникальный маршрут, который можно отслеживать через систему мониторинга. Перевозка хрупких грузов осуществляется в ударопрочных и водонепроницаемых кофрах, а для небольших отправлений используются сейф-пакеты. Перевозку проводит экипаж с серьезной огневой и физической подготовкой.
Услуги Спецсвязи могут быть полезны как для государственных структур, так и для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В 2025 году компания намерена сосредоточиться на развитии филиалов, принадлежащих региональному управлению по Приволжскому округу, чтобы обеспечить экономические показатели, нарастить долю перевозок различных категорий грузов и улучшить клиентский сервис.