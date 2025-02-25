Руслан Атаев объяснил рост перевозок медицинских препаратов

Руслан Атаев убежден, что в будущем к выполнению задач по доставке стандартных отправлений можно будет привлекать беспилотные технологии, но исключительно в качестве дополнительного средства и с рядом оговорок. Он отмечает, что к перевозке государственной корреспонденции и ценных грузов допускают только подготовленных сотрудников, которые несут ответственность за каждый этап перевозки. Кроме того, беспилотному транспорту необходимо сопровождение по спутниковой связи на всем маршруте следования, что не представляется возможным на многих территориях России из-за плохого развития спутниковой связи.