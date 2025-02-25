Программу маткапитала в Тюменской области продлят до 2030 года

В Тюменской области размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рождёнными или усыновлёнными в период с 2007 по 2019 год, а также для семей с тремя и более детьми, если у них ранее не возникало право на материнский капитал составляет 620,3 тысячи рублей. Размер маткапитала на второго ребенка, если семья ранее не получала маткапитал на первого ребёнка, составляет более 912 тысячи рублей.