Программу маткапитала в Тюменской области продлят до 2030 года

Posted 25 февраля, 08:26
Published 25 февраля, 08:26
Modified 25 февраля, 08:28
Updated 25 февраля, 08:28
Программа материнского капитала, действующая в настоящее время до 31 декабря 2026 года, может быть продлена на следующие пять лет. В соответствии с прогнозами правительства, с 2027 по 2030 год право на получение материнского капитала получат порядка 5 миллионов семей. Реализация этой программы в указанный период потребует около 2,8 триллионов рублей, пишет Телеканал «Саратов 24».
Ожидается, что документ будет рассмотрен на заседании Совета Федерации в среду, 26 февраля 2025 года.
В Тюменской области размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рождёнными или усыновлёнными в период с 2007 по 2019 год, а также для семей с тремя и более детьми, если у них ранее не возникало право на материнский капитал составляет 620,3 тысячи рублей. Размер маткапитала на второго ребенка, если семья ранее не получала маткапитал на первого ребёнка, составляет более 912 тысячи рублей.
По данным правительства Тюменской области, за время работы программы маткапитала с 2020 года региональный материнский капитал за первого ребёнка получили более 25 тысяч тюменских семей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 февраля 2025 года Отделение Социального фонда России увеличило размер материнского капитала на 9,5%. Также на 9,5% были проиндексированы пособия по беременности и родам.