Проблема в электронике: владельцы китайских авто несут непредвиденные расходы

Также на повышение стоимости услуг оказывает влияние дефицит специалистов, которые разбираются в китайских иномарках, пишет Ура.Ру. Как отметил один из владельцев тюменской СТО, чаще всего в автомобиля из Поднебесной возникают проблемы в электронике, разобраться с которыми может далеко не каждый профильный специалист.