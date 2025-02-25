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Posted 25 февраля, 05:15

Published 25 февраля, 05:15

Modified 25 февраля, 05:17

Updated 25 февраля, 05:17

В Тюмени ремонт китайских автомобилей подорожал на 10%

Проблема в электронике: владельцы китайских авто несут непредвиденные расходы

25 февраля 2025, 05:15
Фото: 1MI.

В Тюмени ремонт китайских автомобилей подорожал на 10%

Стоимость услуг по ремонту автомобилей китайского производства в Тюмени выросла на 10%. По словам владельцев СТО, причина подорожания — рост цен на автозапчасти.

Также на повышение стоимости услуг оказывает влияние дефицит специалистов, которые разбираются в китайских иномарках, пишет Ура.Ру. Как отметил один из владельцев тюменской СТО, чаще всего в автомобиля из Поднебесной возникают проблемы в электронике, разобраться с которыми может далеко не каждый профильный специалист.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость услуг такси может повыситься от 10 до 30%. Причинами роста стоимости поездок станут дефицит водителей, рост стоимости автозапчастей и топлива.

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