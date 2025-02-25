Проблема в электронике: владельцы китайских авто несут непредвиденные расходы

Posted 25 февраля, 05:15
Published 25 февраля, 05:15
Modified 25 февраля, 05:17
Updated 25 февраля, 05:17
Также на повышение стоимости услуг оказывает влияние дефицит специалистов, которые разбираются в китайских иномарках, пишет Ура.Ру. Как отметил один из владельцев тюменской СТО, чаще всего в автомобиля из Поднебесной возникают проблемы в электронике, разобраться с которыми может далеко не каждый профильный специалист.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году стоимость услуг такси может повыситься от 10 до 30%. Причинами роста стоимости поездок станут дефицит водителей, рост стоимости автозапчастей и топлива.