nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 02:00

Published 25 февраля, 02:00

Modified 25 февраля, 02:02

Updated 25 февраля, 02:02

На реконструкцию улицы Ленина в Тюмени выделили еще 690 млн рублей

На реконструкцию улицы Ленина в Тюмени выделили еще 690 млн рублей

25 февраля 2025, 02:00
Фото: nashgorod.ru.
В 2025 году в Тюмени начнется третий этап реконструкции одной из центральных улиц города. Предыдущие этапы капремонта на ул. Ленина выполняла компания «Мостострой-11».

На очередной этап обновления улицы Ленина власти выделили почти 700 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте администрации города.

Указано, что до 20 июня 2025 года властям необходимо будет заключить муниципальный контракт, а до 15 ноября уже будет выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ, все работы будут закончены до 31 декабря этого года.

На этом этапе предстоит выполнить ремонт участка протяженностью 700 м. от улицы Первомайская до Мориса Тореза, от ул. Челюскинцев до ул. Первомайская, под эти участки также попадают улицы Водопроводная, 8 Марта и Орджоникидзе.

Тюменские секс-вечеринки вдохновили северян повторить их в Сургуте
Узнать подробнее

В Тюмени в 2025 году заложены средства для капитального ремонта на нескольких участках города. Устройство ливневой канализации в ЖК «Тюменский» и на участке от Тарской до Холодильной, также запланирован капитальный ремонт Орджоникидзе в части устройства парковки.

Читайте также:
В Тюмени улица Уездная будет перекрыта В Тюмени улица Уездная будет перекрытаЗа три года более 40% тюменцев сменили работуВ Тюменской области вакцинировано более 60% населения
#Ксения Мальчева#Тюмень#Капитальный ремонт#Реконструкция#Улица Ленина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика