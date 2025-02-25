На реконструкцию улицы Ленина в Тюмени выделили еще 690 млн рублей

Posted 25 февраля, 02:00
Published 25 февраля, 02:00
Modified 25 февраля, 02:02
Updated 25 февраля, 02:02
На очередной этап обновления улицы Ленина власти выделили почти 700 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте администрации города.
Указано, что до 20 июня 2025 года властям необходимо будет заключить муниципальный контракт, а до 15 ноября уже будет выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ, все работы будут закончены до 31 декабря этого года.
На этом этапе предстоит выполнить ремонт участка протяженностью 700 м. от улицы Первомайская до Мориса Тореза, от ул. Челюскинцев до ул. Первомайская, под эти участки также попадают улицы Водопроводная, 8 Марта и Орджоникидзе.
В Тюмени в 2025 году заложены средства для капитального ремонта на нескольких участках города. Устройство ливневой канализации в ЖК «Тюменский» и на участке от Тарской до Холодильной, также запланирован капитальный ремонт Орджоникидзе в части устройства парковки.