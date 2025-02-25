Деньги из воздуха: опасное мясо приносит миллионы тюменским производителям

В доход также могут пойти и сэкономленные расходы на маркировку и документы. Для законного производства и продажи мясной продукции необходимо оформить различные документы: производственные сертификаты, декларации о соответствии и маркировку, что также влечёт расходы. Эти расходы могут составлять от 5 000 до 20 000 рублей на каждую партию, в зависимости от её размера и сложности оформления. Если компания продаёт мясо без этих документов, то на каждой партии она экономит до 20 000 рублей. Если партия составляет, например, 1,7 тонны, то это около 10 000 рублей экономии на документации.