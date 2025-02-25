Деньги из воздуха: опасное мясо приносит миллионы тюменским производителям

Posted 25 февраля, 07:18
Published 25 февраля, 07:18
Modified 25 февраля, 14:41
Updated 25 февраля, 14:41
Мясная отрасль, как и любая другая пищевая промышленность, имеет свою экономику. Производители и поставщики продукции заинтересованы в том, чтобы уменьшить затраты и увеличить прибыль. Для этого они могут идти на различные риски: от сокращения затрат на контроль качества и безопасность продукции до прямого нарушения норм. Россельхознадзор регулярно выявляет нарушения в ресторанах, кафе и на производствах. Недавно стало известно, что на убойном предприятии компании «Исток» были оформлены производственные сертификаты на 1,7 тонны говяжьих субпродуктов без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Эта процедура обязательна для подтверждения безопасности продукции. Мясо с производства поставлялось в тюменские школы.
«Заработок на продаже небезопасного мяса зависит от множества факторов, включая объёмы производства, распределение продукции по каналам сбыта и рынок сбыта. Компании, которые решают пойти на нарушение норм безопасности, могут сэкономить на дорогих процедурах, таких как ветеринарно-санитарная экспертиза, сертификация продукции и правильное оформление документов. Всё это может привести к значительному удешевлению себестоимости продукции и, соответственно, увеличению прибыли», — объяснила Нашему городу» экономист Ирина Меняйлова.
Конкретные суммы, которые могут быть получены при незаконной продаже мяса без должных документов, могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов: объём партии, рыночные цены на мясо, скидки на затраты, которые можно избежать, и уровень спроса на несертифицированную продукцию.
Например, может быть организована экономия на ветеринарно-санитарной экспертизе. Это обязательная процедура для подтверждения безопасности мясной продукции. Стоимость экспертизы может варьироваться, но обычно составляет от 500 до 1 500 рублей за партию (в зависимости от объёма). Если производитель продаёт мясо без прохождения этой процедуры, он экономит на каждом сертификате.
«Экономия может составить около 850 000 рублей, если учесть стоимость экспертизы на всю партию крупного производства», — говорит экономист.
В доход также могут пойти и сэкономленные расходы на маркировку и документы. Для законного производства и продажи мясной продукции необходимо оформить различные документы: производственные сертификаты, декларации о соответствии и маркировку, что также влечёт расходы. Эти расходы могут составлять от 5 000 до 20 000 рублей на каждую партию, в зависимости от её размера и сложности оформления. Если компания продаёт мясо без этих документов, то на каждой партии она экономит до 20 000 рублей. Если партия составляет, например, 1,7 тонны, то это около 10 000 рублей экономии на документации.
Увеличенная прибыль может достигаться и за счёт снижения себестоимости продукции.
«Когда компания продаёт мясо без документов и экспертиз, она фактически снижает себестоимость продукции, не тратя деньги на официальные процедуры. Это позволяет продавать мясо по более низкой цене или же увеличивать маржу. При стоимости говядины на рынке около 250–300 рублей за килограмм, продажа мяса без документов может принести до 20-30% дополнительной прибыли на каждую партию», — объясняет Меняйлова.
Например, для партии 1,7 тонны это может составлять от 425 000 до 510 000 рублей дополнительной выгоды.
Таким образом, компания может заработать от нескольких сотен тысяч рублей до 1 миллиона рублей на одной незаконной партии мяса, если не оформляет необходимые документы и не проходит обязательную ветеринарную экспертизу. Однако это сопряжено с огромными рисками: от штрафов и штрафных санкций до уголовной ответственности, что, в конечном счёте, может привести к потерям, которые многократно превысят возможную выгоду.
Небезопасное мясо, по словам врача-терапевта Ирины Когалымовой, может содержать опасные микроорганизмы, паразитов, токсины, а также быть источником инфекции, которая может привести к пищевым отравлениям и даже более серьёзным заболеваниям.
«Проблемы с маркировкой и документами также ставят под угрозу здоровье населения», — указывает врач.
Особое внимание стоит уделить тому, что отсутствие ветеринарно-санитарной экспертизы может свидетельствовать о нарушениях в процессе производства мяса: от условий содержания животных до нарушений при убое. Без надлежащего контроля на этих этапах мясо может быть заражено болезнями, опасными для человека, такими как сальмонеллёз или трихинеллёз.
Важным аспектом является и то, что зачастую такой продукт может попасть на прилавки магазинов, в школы, детсады или в столовые, что создаёт опасность массового заражения.
Нарушения, связанные с производством небезопасной продукции, наносят урон не только потребителям, но и честным производителям. Ведь такие инциденты подрывают доверие к мясной отрасли в целом.
«Контроль за безопасностью мяса требует значительных усилий и ресурсов от государственных органов, а также от самих производителей. Однако из-за недостаточного контроля, коррупционных схем и нежелания некоторых игроков рынка вкладываться в безопасность, эти проблемы продолжают существовать», — уверена экономист Меняйлова.
Кроме того, система надзора и контроля также имеет свои слабые места. Например, на предприятиях может не быть должной мотивации соблюдать требования, если штрафы за нарушения не соразмерны прибыли, получаемой от незаконной деятельности. В некоторых случаях владельцы таких компаний могут идти на риск, зная, что даже если их поймают, последствия будут минимальными.
Так, например, специалисты Россельхознадзора выявили нарушения на предприятии по переработке мяса СПК «Энергия». Компания получила говяжью печень от «Мираторга» из Брянска со сроком годности до апреля — июня 2025 года. Однако предприниматель из Тюмени самостоятельно увеличил срок годности субпродуктов в системе «Меркурий» на 2–62 дня в зависимости от партии.
Просроченную печень отправили в 29 школ и детских садов Тюмени. После обнаружения нарушения продукты были отозваны. Что же было сделано с производителем? Ему было выдано предупреждение.
Для устранения подобных проблем необходимы более строгие санкции, усиление контроля на всех этапах — от убоя до реализации продукции, а также повышение ответственности производителей перед потребителями. Одним из решений может стать повышение прозрачности системы маркировки мяса, а также внедрение более современных технологий для отслеживания и контроля качества продукции.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские депутаты предлагают запретить «шприцевание» мясных продуктов.