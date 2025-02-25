Давка, маршрутки и ожидания: далеко ли Тюмени до идеального общественного транспорта?

Posted 25 февраля, 06:20
Published 25 февраля, 06:20
Modified 25 февраля, 06:50
Updated 25 февраля, 06:50
Представьте себе Тюмень, где до ближайшей остановки не нужно идти марафонскую дистанцию, автобусы приезжают вовремя, а поездка не превращается в битву за свободное место. Звучит как фантастика? В реальности это мечта большинства горожан. Пока власти разрабатывают стратегии и считают пассажиропотоки, тюменцы продолжают терять нервы в бесконечных пробках, стоя на остановках в ожидании того самого автобуса, который, кажется, давно уже ушел в отпуск.
«Я живу на Восточке и единственный адекватный путь в город — автобусы, которые ездят по Широтной, а мне до нее идти больше километра, а там еще ждать и драться со всяким хамлом за место. Хотелось бы выходить из дома и через 200-300 метров садиться с теплый транспорт, который приезжает вовремя. Но это, конечно, я сильно размечталась», делится тюменка Вероника Кистоломова.
Идеальный общественный транспорт, по мнению тюменцев, начинается с простых вещей: остановки должны быть доступны. Не где-то за горизонтом, не в другой части района, а в пешей доступности. Идеальная схема — это когда каждый житель может дойти до автобуса за 5–7 минут максимум, а не отправляться в паломничество через микрорайон. Однако жителям новых районов и некоторых старых пока приходиться мириться с реальностью.
Но властям это должно быть прекрасно известно. По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, специалисты уже активно изучают пассажиропотоки. Вроде бы всё идет по плану: выявляют загруженные маршруты, такие как те, что обслуживают динамично развивающиеся районы — Мыс, Ново-Комарово, ЖК Плеханово, Тюменская слобода. Звучит неплохо, правда? Проблема в том, что слова пока не превращаются в реальные изменения.
В будущем власти обещают нам больше автобусов, да не простых, а больших, чтобы все поместились. Салоны вместимостью более 70 человек, частота движения от 5 до 10 минут, магистральные маршруты — звучит, как транспортный рай.
Но тут на арену выходят маршрутки. Несмотря на планы обновить подвижной состав, власти не спешат убирать с дорог любимые всеми (или ненавидимые всеми) маршрутки. Почему? Потому что на некоторых участках Тюмени просто невозможно развернуть огромный автобус. Геометрия дорог не позволяет.
«Дорожные условия на отдельных участках улично-дорожной сети не позволяют организовать по ним движение автобусов более высоких классов с габаритной длиной свыше 7,5 м ввиду несоответствия геометрических параметров поворотов, площадок для разворота и др.», — объяснили «Нашему городу» в администрации Тюмени.
Так что, даже если вы мечтали об огромном автобусе, несущемся к вам каждые 5 минут, скорее всего, вас всё-таки встретит та самая старая добрая маршрутка. Уютно, тесно и — да, без кондиционера летом.
Власти планируют разработать стратегию развития общественного транспорта. Запланированы научные исследования, которые, возможно, откроют нам дорогу в светлое транспортное будущее. Возможно, автобусы станут чаще, дороги — шире, а водители — счастливее.
«В дальнейшем, запланирован ряд мер направленных на увеличение провозной способности маршрутов регулярных перевозок, особенно в утренние и вечерние часы пик», — обещают власти.
Но тюменцы пока живут в реальности, где до ближайшей остановки нужно идти километр, маршрутки перегружены, а пробки на дорогах заставляют опаздывать даже тех, кто выехал заранее.
Для тюменцев идеальный общественный транспорт для тюменцев — это простые и понятные вещи, не требующие кропотливого анализа и годовых исследований:
Пока же жители могут только наблюдать, как планы властей расходятся с реальностью. Одно радует: власть обещает, что автобусы станут больше, дороги шире, а количество транспорта увеличится. Правда, когда именно это произойдет — остается загадкой.