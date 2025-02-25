nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 06:20

Published 25 февраля, 06:20

Modified 25 февраля, 06:50

Updated 25 февраля, 06:50

Тюменцы раскритиковали систему общественного транспорта в городе.

Давка, маршрутки и ожидания: далеко ли Тюмени до идеального общественного транспорта?

25 февраля 2025, 06:20
Фото: nashgorod.ru. Тюменцы раскритиковали систему общественного транспорта в городе.

Тюменцы раскритиковали систему общественного транспорта в городе

Сюжет
Общественный транспорт
Общественный транспорт Тюмени давно нуждается в реформах: расстояния до остановок увеличиваются, автобусы ходят с опозданиями, а маршрутки переполнены. Несмотря на обещания улучшений, горожане продолжают сталкиваться с неудобствами каждый день, ожидая, когда транспортная система станет удобной?

Остановки ближе, чем вы думаете — в мечтах

Представьте себе Тюмень, где до ближайшей остановки не нужно идти марафонскую дистанцию, автобусы приезжают вовремя, а поездка не превращается в битву за свободное место. Звучит как фантастика? В реальности это мечта большинства горожан. Пока власти разрабатывают стратегии и считают пассажиропотоки, тюменцы продолжают терять нервы в бесконечных пробках, стоя на остановках в ожидании того самого автобуса, который, кажется, давно уже ушел в отпуск.

«Я живу на Восточке и единственный адекватный путь в город — автобусы, которые ездят по Широтной, а мне до нее идти больше километра, а там еще ждать и драться со всяким хамлом за место. Хотелось бы выходить из дома и через 200-300 метров садиться с теплый транспорт, который приезжает вовремя. Но это, конечно, я сильно размечталась», делится тюменка Вероника Кистоломова.

Идеальный общественный транспорт, по мнению тюменцев, начинается с простых вещей: остановки должны быть доступны. Не где-то за горизонтом, не в другой части района, а в пешей доступности. Идеальная схема — это когда каждый житель может дойти до автобуса за 5–7 минут максимум, а не отправляться в паломничество через микрорайон. Однако жителям новых районов и некоторых старых пока приходиться мириться с реальностью.

Но властям это должно быть прекрасно известно. По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, специалисты уже активно изучают пассажиропотоки. Вроде бы всё идет по плану: выявляют загруженные маршруты, такие как те, что обслуживают динамично развивающиеся районы — Мыс, Ново-Комарово, ЖК Плеханово, Тюменская слобода. Звучит неплохо, правда? Проблема в том, что слова пока не превращаются в реальные изменения.

В Тюмени автобус с детьми протаранил стоящую на светофоре легковушку
Узнать подробнее

Автобус XXL и маршруточная дилемма

В будущем власти обещают нам больше автобусов, да не простых, а больших, чтобы все поместились. Салоны вместимостью более 70 человек, частота движения от 5 до 10 минут, магистральные маршруты — звучит, как транспортный рай.

Но тут на арену выходят маршрутки. Несмотря на планы обновить подвижной состав, власти не спешат убирать с дорог любимые всеми (или ненавидимые всеми) маршрутки. Почему? Потому что на некоторых участках Тюмени просто невозможно развернуть огромный автобус. Геометрия дорог не позволяет.

«Дорожные условия на отдельных участках улично-дорожной сети не позволяют организовать по ним движение автобусов более высоких классов с габаритной длиной свыше 7,5 м ввиду несоответствия геометрических параметров поворотов, площадок для разворота и др.», — объяснили «Нашему городу» в администрации Тюмени.

Так что, даже если вы мечтали об огромном автобусе, несущемся к вам каждые 5 минут, скорее всего, вас всё-таки встретит та самая старая добрая маршрутка. Уютно, тесно и — да, без кондиционера летом.

Нет культуры вождения: крик души водителя тюменского автобуса
Узнать подробнее

Планы — грандиозные, реальность — прозаичная

Власти планируют разработать стратегию развития общественного транспорта. Запланированы научные исследования, которые, возможно, откроют нам дорогу в светлое транспортное будущее. Возможно, автобусы станут чаще, дороги — шире, а водители — счастливее.

«В дальнейшем, запланирован ряд мер направленных на увеличение провозной способности маршрутов регулярных перевозок, особенно в утренние и вечерние часы пик», — обещают власти.

Но тюменцы пока живут в реальности, где до ближайшей остановки нужно идти километр, маршрутки перегружены, а пробки на дорогах заставляют опаздывать даже тех, кто выехал заранее.

Для тюменцев идеальный общественный транспорт для тюменцев — это простые и понятные вещи, не требующие кропотливого анализа и годовых исследований:

  • Остановка рядом с домом, а не на другом конце микрорайона.
  • Автобусы, которые приходят вовремя, а не через полчаса после нужного времени.
  • Удобные маршруты без необходимости делать три пересадки, чтобы доехать до работы.
  • Доступная цена проезда.

Пока же жители могут только наблюдать, как планы властей расходятся с реальностью. Одно радует: власть обещает, что автобусы станут больше, дороги шире, а количество транспорта увеличится. Правда, когда именно это произойдет — остается загадкой.

Безлимитные проездные в тюменских автобусах вводить не будут
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские остановки провалили испытание ветром.

Читайте также:
Безлимитные проездные в тюменских автобусах вводить не будутТюменские перевозчики столкнулись с нехваткой автослесарей и механиковТюменский СК заинтересовался водителем, выгнавшим ребенка из автобуса
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика