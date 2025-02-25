Давка, маршрутки и ожидания: далеко ли Тюмени до идеального общественного транспорта?

Представьте себе Тюмень, где до ближайшей остановки не нужно идти марафонскую дистанцию, автобусы приезжают вовремя, а поездка не превращается в битву за свободное место. Звучит как фантастика? В реальности это мечта большинства горожан. Пока власти разрабатывают стратегии и считают пассажиропотоки, тюменцы продолжают терять нервы в бесконечных пробках, стоя на остановках в ожидании того самого автобуса, который, кажется, давно уже ушел в отпуск.