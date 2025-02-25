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Posted 25 февраля, 04:46

Published 25 февраля, 04:46

Modified 25 февраля, 04:48

Updated 25 февраля, 04:48

Арестанты рассказали об условиях в СИЗО Тюмени, куда переедет Шипилов

Арестанты рассказали об условиях в СИЗО Тюмени, куда переедет Шипилов

25 февраля 2025, 04:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Арест
Заключенные из тюменского СИЗО, куда должны этапировать бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова, пожаловались условия содержания в изоляторе. По словам арестантов, в СИЗО крайне плохо кормят.
«В следственном изоляторе кормят плохо. Хлеб плохого качества, приходится убирать из него мякоть и есть одну корку. Вся еда несоленая и не вкусная. Питаемся только продуктами из магазинов, когда родственники отправляют деньги», — рассказал один из арестованных.

Между тем, как пишет Ура.Ру, согласно данным из открытых источников, на питание одного задержанного в изоляторе тратят 500 рублей в сутки. Денежные средства идут на приготовление завтрака, обеда и ужина.

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Ранее «Наш Город» писал, что экс-замгубернатора ХМАО планируют перевести в СИЗО №1, что находится в Тюмени. Такое решение принято в связи с тем, что в Нижневартовском СИЗО-1, куда Шипилов определен, не хватает мест для обвиняемых. Официально бывшего главного идеолога ХМАО обвиняют в крупной взятке.

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