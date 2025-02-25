Арестанты рассказали об условиях в СИЗО Тюмени, куда переедет Шипилов

Ранее «Наш Город» писал, что экс-замгубернатора ХМАО планируют перевести в СИЗО №1, что находится в Тюмени. Такое решение принято в связи с тем, что в Нижневартовском СИЗО-1, куда Шипилов определен, не хватает мест для обвиняемых. Официально бывшего главного идеолога ХМАО обвиняют в крупной взятке.