Арестанты рассказали об условиях в СИЗО Тюмени, куда переедет Шипилов

Posted 25 февраля, 04:46
Published 25 февраля, 04:46
Modified 25 февраля, 04:48
Updated 25 февраля, 04:48
«В следственном изоляторе кормят плохо. Хлеб плохого качества, приходится убирать из него мякоть и есть одну корку. Вся еда несоленая и не вкусная. Питаемся только продуктами из магазинов, когда родственники отправляют деньги», — рассказал один из арестованных.
Между тем, как пишет Ура.Ру, согласно данным из открытых источников, на питание одного задержанного в изоляторе тратят 500 рублей в сутки. Денежные средства идут на приготовление завтрака, обеда и ужина.
Ранее «Наш Город» писал, что экс-замгубернатора ХМАО планируют перевести в СИЗО №1, что находится в Тюмени. Такое решение принято в связи с тем, что в Нижневартовском СИЗО-1, куда Шипилов определен, не хватает мест для обвиняемых. Официально бывшего главного идеолога ХМАО обвиняют в крупной взятке.