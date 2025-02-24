Защищая дьявола: исповедь тюменского адвоката о работе с убийцами и террористами

— Дело в том, что при нашей системе правосудия сейчас количество оправдательных приговоров составляет 0,3%. В эти оправдательные приговоры в том числе и входят частные обвинения, где муж с женой поругались, и она, например, решила подать на него заявление и привлечь к уголовной ответственности. Поэтому оправдательный приговор — это чрезвычайно редкая у нас ситуация и сейчас его получить при нашей судебной системе очень сложно. Результативность адвоката по уголовным делам — это тот результат, который устроит как его подзащитного, так и самого адвоката. Это может быть любой результат. Это может быть минимальный срок лишения свободы. Или это может быть условное осуждение. Если твой подзащитный считает, что это наилучший результат, то значит так и есть.