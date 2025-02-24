За год в Тюменской области виртуальные концерты залы посетили 74 тысячи зрителей

Posted 24 февраля, 04:50
Published 24 февраля, 04:50
Modified 4 марта, 04:50
Updated 4 марта, 04:50
В ведомстве также отметили, что восемь из них созданы в рамках реализации национального проекта «Культура» в период 2019–2024, реализация которого в 2025 году продолжится в рамках нового национального проекта «Семья».
Свои лучшие практики ВКЗ демонстрируют на всероссийском конкурсе, и уже трижды становились победителями.
В 2024 году в число лучших ВКЗ России вошёл виртуальный концертный зал Центра культурного развития г. Ишим в номинации «Лучшая практика самостоятельного ВКЗ».
По итогам двух предыдущих конкурсов в число лучших практик России вошли проекты ВКЗ Ишимского района (2022 год) и Центра искусств и культуры г. Тобольска (2023 год).
Эти залы стали не только центрами культурной жизни, но и важными платформами для доступа к искусству для широкой аудитории. С помощью высококачественной трансляции и интерактивных технологий зрители могут наслаждаться концертами лучших исполнителей и театральными постановками.
Виртуальные концертные залы также предоставляют возможность молодым талантам заявить о себе и представить свои работы на более широкой аудитории. Таким образом, проект открывает новые горизонты для культурного обмена, совмещая традиции с инновациями в искусстве.