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Posted 24 февраля, 04:28

Published 24 февраля, 04:28

Modified 24 февраля, 05:02

Updated 24 февраля, 05:02

Военный из Тюмени сбежал с передовой и начал обворовывать пенсионерок

Военный из Тюмени сбежал с передовой и начал обворовывать пенсионерок

24 февраля 2025, 04:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Участника спецоперации из Тюменской области отправили на 10 лет в исправительную колонию строгого режима. Военного признали виновным по двум статьям «Дезертирство» и «Мошенничество, организованное группой лиц».

35-летний Владимир подписал контракт в октябре 2022 года. На фронте тюменец служил сержантом, был замкомандира боевой машины. Правда, недолго — спустя месяц военной службы, в конце ноября, он сбежал из части в Тюмень.

В Тюмени мужчина устроился на подработку разнорабочим — вакансии искал через сайт объявлений. 24 апреля 2023 года он через соцсети вышел на группу телефонных мошенников, пишет 72.RU. С того момента и началась его «мошенническая карьера».

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Обманывал бабушек

Военный стал курьером — одним из участников преступной цепочки. Его соучастники звонили пенсионерам и сообщали им, что «их родственник стал виновником аварии, для того, чтобы избежать ответственности необходимо заплатить деньги», а Владимир забирал денежные средства.

Жертвами преступной группировки стали две пожилые женщины — 78-летняя пенсионерка из Тавды, которая отдала аферистам 1 миллион рублей, и 86-летняя тюменка из Яярково, лишившаяся около 500 тысяч рублей.

78-летней жительнице Тавды мошенники сообщили, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте, в связи с чем произошла авария, в которой пострадала беременная женщина. Аферисты под видом врача и дочери пенсионерки пояснили, что пострадавшая согласна не возбуждать уголовное дело, если ей оплатят реабилитацию и лечение, на которые требуется 2 миллиона рублей.

Пенсионерка отдала мошенникам 1 миллион рублей — эти деньги она копила в течение пяти лет. 940 тысяч сержант Владимир перевел соучастникам, а 60 тысяч оставил себе. По аналогичной схеме были похищены денежные средства у 86-летней пенсионерки из Ярково.

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Мошенник-дезертир

Задержали тюменца-афериста в апреле 2024 года по подозрению в мошенничестве. Тогда же следователи установили, что Владимир является дезертиром. Суд назначил ему наказания в виде 10 лет лишения свободы и взыскал с него весь материальный ущерб, причиненный потерпевшим. Также он должен заплатить по 100 тысяч рублей каждой пострадавшей пенсионерке в качестве морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что участники спецоперации из Тюменской области пожаловались на то, что не могут перечислить деньги своим родным из-за банковских блокировок переводов. По словам военных, банки блокируют переводы, как подозрительные действия.

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