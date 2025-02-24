Военный из Тюмени сбежал с передовой и начал обворовывать пенсионерок

Задержали тюменца-афериста в апреле 2024 года по подозрению в мошенничестве. Тогда же следователи установили, что Владимир является дезертиром. Суд назначил ему наказания в виде 10 лет лишения свободы и взыскал с него весь материальный ущерб, причиненный потерпевшим. Также он должен заплатить по 100 тысяч рублей каждой пострадавшей пенсионерке в качестве морального вреда.