Власти Тюмени заберут у горожан ради реновации земли и недвижимость в Антипино

Posted 24 февраля, 07:10
Published 24 февраля, 07:10
Modified 24 февраля, 07:12
Updated 24 февраля, 07:12
Указано, что в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества — бани, магазина и двух нежилых зданий по улицам Изумрудной, 21, Шебалдина, 1/1, Шебалдина, 13/2, Шебалдина, 13/1.
Напомним, реализацию программы КРТ в Антипино на земельном участке площадью более 24 гектаров проводит СЗ «ЖБИ-3». Компания выкупила землю в рамках торгов, проведенных в декабре 2024 года, за 82 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области ради строительства новой дороги планируют изъять семь земельных участков, распложенные в деревнях Ожогина и Патрушева площадью от 714 до 1,59 тысячи квадратных метров. Проект постановления, подготовленный департаментом имущественных отношений, в настоящее время находится на обсуждении в правительстве Тюменской области.