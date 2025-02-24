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Posted 24 февраля, 07:10

Published 24 февраля, 07:10

Modified 24 февраля, 07:12

Updated 24 февраля, 07:12

Власти Тюмени заберут у горожан ради реновации земли и недвижимость в Антипино

Власти Тюмени заберут у горожан ради реновации земли и недвижимость в Антипино

24 февраля 2025, 07:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Речь идет о КРТ в районе улиц Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной, Магаданской. Распоряжение об изъятии четырех земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в данном районе опубликовано на официальном сайте администрации Тюмени.

Указано, что в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества — бани, магазина и двух нежилых зданий по улицам Изумрудной, 21, Шебалдина, 1/1, Шебалдина, 13/2, Шебалдина, 13/1.

Напомним, реализацию программы КРТ в Антипино на земельном участке площадью более 24 гектаров проводит СЗ «ЖБИ-3». Компания выкупила землю в рамках торгов, проведенных в декабре 2024 года, за 82 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области ради строительства новой дороги планируют изъять семь земельных участков, распложенные в деревнях Ожогина и Патрушева площадью от 714 до 1,59 тысячи квадратных метров. Проект постановления, подготовленный департаментом имущественных отношений, в настоящее время находится на обсуждении в правительстве Тюменской области.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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