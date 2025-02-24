Власти Тюмени заберут у горожан ради реновации земли и недвижимость в Антипино

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области ради строительства новой дороги планируют изъять семь земельных участков, распложенные в деревнях Ожогина и Патрушева площадью от 714 до 1,59 тысячи квадратных метров. Проект постановления, подготовленный департаментом имущественных отношений, в настоящее время находится на обсуждении в правительстве Тюменской области.