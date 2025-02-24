В Тюменской области выберут ИТ-компании для участия в акселераторе Спринт 2.0

Минимальные требования для участников конкурсного отбора: компания является юридическим лицом; у проекта есть команда не менее двух человек; проект обладает финансовыми и материальными ресурсами на время прохождения акселерации (3 месяца); уровень готовности технологии проекта (УГТ) не ниже 5 (есть минимально жизнеспособный продукт).