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Posted 24 февраля, 14:25

Published 24 февраля, 14:25

Modified 4 марта, 05:47

Updated 4 марта, 05:47

В Тюменской области выберут ИТ-компании для участия в акселераторе Спринт 2.0

В Тюменской области выберут ИТ-компании для участия в акселераторе Спринт 2.0

24 февраля 2025, 14:25
Фото: Изображение Midjourney.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России объявили о новом отборе участников акселератора «Спринт 2.0». Участие в нем могут принять компании, у которых есть собственные ИТ-проекты, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

«Акселератор Спринт 2.0» — это бесплатная программа акселерации ИТ-проектов, которая реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Программа Спринт 2.0 рассчитана на три месяца. Основная ее ценность — трекинг и индивидуальные консультации с экспертами для решения ключевых задач бизнеса. Компетенции, полученные в ходе акселерации, позволят проектам выйти на системные продажи и масштабировать бизнес.

К участию приглашаются тюменские компании, разрабатывающие ИТ-решения, направленные на замещение зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Напоминаем, что региональные компании могут участвовать в режиме реального времени.

За 2021–2024 годы ФРИИ получил свыше 2000 заявок, 31 из них — от компаний Тюменской области. 14 компаний региона в результате прошли акселерационную программу.

Минимальные требования для участников конкурсного отбора: компания является юридическим лицом; у проекта есть команда не менее двух человек; проект обладает финансовыми и материальными ресурсами на время прохождения акселерации (3 месяца); уровень готовности технологии проекта (УГТ) не ниже 5 (есть минимально жизнеспособный продукт).

Заявку можно подать до 19 марта 2025 года включительно по ссылке. Старт программы запланирован на май 2025 года.

Подробнее о подаче заявки можно узнать в роликах на сайте.

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