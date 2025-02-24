В Тюменской области выберут ИТ-компании для участия в акселераторе Спринт 2.0

Posted 24 февраля, 14:25
Published 24 февраля, 14:25
Modified 4 марта, 05:47
Updated 4 марта, 05:47
«Акселератор Спринт 2.0» — это бесплатная программа акселерации ИТ-проектов, которая реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Программа Спринт 2.0 рассчитана на три месяца. Основная ее ценность — трекинг и индивидуальные консультации с экспертами для решения ключевых задач бизнеса. Компетенции, полученные в ходе акселерации, позволят проектам выйти на системные продажи и масштабировать бизнес.
К участию приглашаются тюменские компании, разрабатывающие ИТ-решения, направленные на замещение зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Напоминаем, что региональные компании могут участвовать в режиме реального времени.
За 2021–2024 годы ФРИИ получил свыше 2000 заявок, 31 из них — от компаний Тюменской области. 14 компаний региона в результате прошли акселерационную программу.
Минимальные требования для участников конкурсного отбора: компания является юридическим лицом; у проекта есть команда не менее двух человек; проект обладает финансовыми и материальными ресурсами на время прохождения акселерации (3 месяца); уровень готовности технологии проекта (УГТ) не ниже 5 (есть минимально жизнеспособный продукт).
Заявку можно подать до 19 марта 2025 года включительно по ссылке. Старт программы запланирован на май 2025 года.
Подробнее о подаче заявки можно узнать в роликах на сайте.