В Тюменской области вакцинировано более 60% населения

Posted 24 февраля, 09:20
Published 24 февраля, 09:20
Modified 24 февраля, 09:22
Updated 24 февраля, 09:22
Кампания по вакцинации в Тюменской области достигла показателей 101,2%. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.
Показатель выполнения программы вакцинации по эпидемическим показаниям составил 127,2%. 263 тысячи жителей были привиты от дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита.
Более того, 256 651 житель своевременно прошли ревакцинацию. Против гриппа привито 60,1% населения области. В период паводка в Тюменском регионе был реализован значительный объем профилактических мер. 38 979 человек получили прививки от вирусного гепатита А, одна тысяча — от дизентерии, а 3 500 — от брюшного тифа.
Со слов санитарных врачей, вакцинация — наиболее действенный способ защиты, позволяющий стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Тюменской области в отношении ряда инфекционных заболеваний.
В Тюменской области за неделю на 9% увеличился уровень заболеваемости ОРВИ. Со слов специалистов регионального управления Роспоребнадзора, эпидпорог не превышен.