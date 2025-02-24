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Posted 24 февраля, 09:20

Published 24 февраля, 09:20

Modified 24 февраля, 09:22

Updated 24 февраля, 09:22

В Тюменской области вакцинировано более 60% населения

В Тюменской области вакцинировано более 60% населения

24 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.
3 500 тюменцев привились от брюшного тифа, от гриппа вакцинировалось 60,1% населения. Также тюменцы прививались от дифтерии, кори, клещевого энцефалита и других заболеваний.

Кампания по вакцинации в Тюменской области достигла показателей 101,2%. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Показатель выполнения программы вакцинации по эпидемическим показаниям составил 127,2%. 263 тысячи жителей были привиты от дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита.

Более того, 256 651 житель своевременно прошли ревакцинацию. Против гриппа привито 60,1% населения области. В период паводка в Тюменском регионе был реализован значительный объем профилактических мер. 38 979 человек получили прививки от вирусного гепатита А, одна тысяча — от дизентерии, а 3 500 — от брюшного тифа.

Со слов санитарных врачей, вакцинация — наиболее действенный способ защиты, позволяющий стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Тюменской области в отношении ряда инфекционных заболеваний.

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В Тюменской области за неделю на 9% увеличился уровень заболеваемости ОРВИ. Со слов специалистов регионального управления Роспоребнадзора, эпидпорог не превышен.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Вакцинация#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ#Корь#Клещевой энцефалит#Заболеваемость
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