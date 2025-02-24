В Тюменской области вакцинировано более 60% населения

Более того, 256 651 житель своевременно прошли ревакцинацию. Против гриппа привито 60,1% населения области. В период паводка в Тюменском регионе был реализован значительный объем профилактических мер. 38 979 человек получили прививки от вирусного гепатита А, одна тысяча — от дизентерии, а 3 500 — от брюшного тифа.