В Тюменскую область по госпрограмме переехали уже три тысячи соотечественников

Posted 24 февраля, 13:01
Published 24 февраля, 13:01
Modified 5 марта, 06:21
Updated 5 марта, 06:21
Программа переселения соотечественников предоставляет участникам различные виды помощи и поддержки, чтобы облегчить процесс переезда и адаптации на новом месте жительства. Прибывшие соотечественники привносят в регион свой опыт, знания и навыки, занимая вакансии, долгое время остававшиеся незанятыми. Работодатели отмечают профессионализм и трудолюбие соотечественников, что делает их ценным кадровым ресурсом для региона.
В качестве примера, дептруда привел историю Виктора Мищенко, который приехал с семьёй из Казахстана в Ялуторовск. Виктор — дипломированный психолог, устроился работать учителем физ культуры в местную школу.
«Я очень благодарен программе переселения соотечественников за возможность начать новую жизнь в таком замечательном месте, как Ялуторовск. Мы с семьёй чувствуем себя здесь комфортно и знаем, что важны для этого места», — поделился Виктор.
Кстати, больше всего соотечественников приезжает в Тюменскую область из Казахстана. Также в регион прибывают соотечественники из Таджикистана и Германии.
Чтобы получить консультацию по вопросам участия в программе переселения соотечественников, можно обратиться к специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33, 42-61-26 или прочитать на сайте «Переселение соотечественников».