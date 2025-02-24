nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 13:01

Published 24 февраля, 13:01

Modified 5 марта, 06:21

Updated 5 марта, 06:21

В Тюменскую область по госпрограмме переехали уже три тысячи соотечественников

В Тюменскую область по госпрограмме переехали уже три тысячи соотечественников

24 февраля 2025, 13:01
Фото: 1MI.
Тюменская область подключилась к программе переселения соотечественников в 2013 году. За это время для переезда в наш регион мерами государственной поддержки воспользовались более трех тысяч человек, сообщает областной департамент труда.

Программа переселения соотечественников предоставляет участникам различные виды помощи и поддержки, чтобы облегчить процесс переезда и адаптации на новом месте жительства. Прибывшие соотечественники привносят в регион свой опыт, знания и навыки, занимая вакансии, долгое время остававшиеся незанятыми. Работодатели отмечают профессионализм и трудолюбие соотечественников, что делает их ценным кадровым ресурсом для региона.

В качестве примера, дептруда привел историю Виктора Мищенко, который приехал с семьёй из Казахстана в Ялуторовск. Виктор — дипломированный психолог, устроился работать учителем физ культуры в местную школу.

«Я очень благодарен программе переселения соотечественников за возможность начать новую жизнь в таком замечательном месте, как Ялуторовск. Мы с семьёй чувствуем себя здесь комфортно и знаем, что важны для этого места», — поделился Виктор.

Кстати, больше всего соотечественников приезжает в Тюменскую область из Казахстана. Также в регион прибывают соотечественники из Таджикистана и Германии.

Чтобы получить консультацию по вопросам участия в программе переселения соотечественников, можно обратиться к специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33, 42-61-26 или прочитать на сайте «Переселение соотечественников».

Моор назвал сроки начала строительства второй объездной дороги в Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области социальным предпринимателям помогают в продвижении бесплатноВ Тобольске благодаря нацпроекту появились новые социально значимые объектыТюменским социально ориентированным НКО помогут создать сайтыТюменская область увеличит финансирование социальных программ
В Тюменской области готовят новую льготу для семей бойцов СВО
Узнать подробнее
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика