В Тюменской области подвели итоги XXX зимних сельских спортивных игр

Отметим, в Тюменской области ведется комплексная работа по созданию и обновлению необходимой инфраструктуры как для любителей спорта, так и профессионалов. Одна из задач в деятельности регионального правительства создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников в каждом городе и районе Тюменской области.