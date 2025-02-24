nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 14:40

Published 24 февраля, 14:40

Modified 4 марта, 06:10

Updated 4 марта, 06:10

В Тюменской области подвели итоги XXX зимних сельских спортивных игр

В Тюменской области подвели итоги XXX зимних сельских спортивных игр

24 февраля 2025, 14:40
Фото: 1MI.
В Тюменской области завершились XXX зимние сельские спортивные игры. В соревнованиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 900 спортсменов из 22 муниципалитетов, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: @dfksdo72

Игры включали состязания по 9 видам, в ходе которых представители городов и районов региона состязались за возможность представлять область на всероссийских стартах.

Победители были определены по результатам общекомандного зачета по группам:

Первая группа:

  • 1 место — Тюменский район;
  • 2 место — Ишимский район;
  • 3 место — Заводоуковский муниципальный округ.

Вторая группа:

  • 1 место — Упоровский район;
  • 2 место — Казанский район;
  • 3 место — Викуловский район.

Третья группа:

  • 1 место — Аромашевский район;
  • 2 место — Бердюжский район;
  • 3 место — Армизонский район.

Призовые места среди всех участников:

  • 1 место — Тюменский район;
  • 2 место — Ишимский район;
  • 3 место — Заводоуковский муниципальный округ.

Отметим, в Тюменской области ведется комплексная работа по созданию и обновлению необходимой инфраструктуры как для любителей спорта, так и профессионалов. Одна из задач в деятельности регионального правительства создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников в каждом городе и районе Тюменской области.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика