В Тюменской области подвели итоги XXX зимних сельских спортивных игр

Posted 24 февраля, 14:40
Published 24 февраля, 14:40
Modified 4 марта, 06:10
Updated 4 марта, 06:10
Игры включали состязания по 9 видам, в ходе которых представители городов и районов региона состязались за возможность представлять область на всероссийских стартах.
Победители были определены по результатам общекомандного зачета по группам:
Первая группа:
Вторая группа:
Третья группа:
Призовые места среди всех участников:
Отметим, в Тюменской области ведется комплексная работа по созданию и обновлению необходимой инфраструктуры как для любителей спорта, так и профессионалов. Одна из задач в деятельности регионального правительства создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников в каждом городе и районе Тюменской области.