nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 14:35

Published 24 февраля, 14:35

Modified 4 марта, 06:31

Updated 4 марта, 06:31

В Тюменской области начался отбор студентов колледжа на чемпионат «Профессионалы»

В Тюменской области начался отбор студентов колледжа на чемпионат «Профессионалы»

24 февраля 2025, 14:35
Фото: 1MI.
В Тюменской области стартовал III региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участие в нем принимают более 500 студентов колледжей и техникумов, сообщает Информационный центр областного правительства.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

В течение недели ребята будут проходить конкурсные испытания по 97 компетенциям. Их работы рассмотрят более 800 экспертов.

Все мероприятия конкурса будут проходить на 15 площадках в 4 городах региона: в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

«В этот раз в региональном чемпионате появились 9 новых компетенций — это серьезная заявка. Все отрасли региона представлены здесь. Педагоги-наставники играют важную роль в подготовке нашей молодежи, герои труда служат примером для подрастающего поколения. Работодатели, индустриальные партнеры конкурса, уже готовы отбирать среди участников новых сотрудников для своих предприятий», — отметила директор депобра ТО Вероника Ефремова.

Всего на площадках чемпионата будут работать более 100 индустриальных партнеров. Они предоставят победителям и призерам возможность пройти стажировки и устроиться на работу в ведущие компании Тюменской области.

К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика