В Тюменской области начался отбор студентов колледжа на чемпионат «Профессионалы»

Posted 24 февраля, 14:35
Published 24 февраля, 14:35
Modified 4 марта, 06:31
Updated 4 марта, 06:31
В течение недели ребята будут проходить конкурсные испытания по 97 компетенциям. Их работы рассмотрят более 800 экспертов.
Все мероприятия конкурса будут проходить на 15 площадках в 4 городах региона: в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.
«В этот раз в региональном чемпионате появились 9 новых компетенций — это серьезная заявка. Все отрасли региона представлены здесь. Педагоги-наставники играют важную роль в подготовке нашей молодежи, герои труда служат примером для подрастающего поколения. Работодатели, индустриальные партнеры конкурса, уже готовы отбирать среди участников новых сотрудников для своих предприятий», — отметила директор депобра ТО Вероника Ефремова.
Всего на площадках чемпионата будут работать более 100 индустриальных партнеров. Они предоставят победителям и призерам возможность пройти стажировки и устроиться на работу в ведущие компании Тюменской области.
К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.