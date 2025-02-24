В тюменском седе открылась новая школа на 60 учеников

Posted 24 февраля, 13:10
Published 24 февраля, 13:10
Modified 4 марта, 05:26
Updated 4 марта, 05:26
Школа построена в рамках региональной программы замены деревянных сельских школ современными зданиями.
По просьбе губернатора школьники, педагоги и представители родительской общественности поделились впечатлениями от новой школы.
Ребятам понравились современный компьютерный класс, кабинет труда для девочек с домашней обстановкой, спортивный и актовый залы. Учителя рады новому оборудованию. Оно позволяет использовать передовые образовательные технологии, чтобы сделать уроки еще интереснее. Родители готовы принимать самое активное участие в жизни школы.
«Школа в Першино — вторая в этом году, открывшаяся в рамках программы замены деревянных сельских школ. Продолжаем реализацию этого масштабного проекта. Ведь для нас принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях», — сказал Александр Моор.
Также губернатор отметил, что першинские школьники добиваются достойных результатов на олимпиадах, конкурсах и шахматных турнирах. В образовательном учреждении активно развивается историко-краеведческое направление. Глава региона напомнил, что 2025 год в России объявлен Годом защитников Отечества, а в Тюменской области — Годом героев. Он обратил внимание ребят на важность изучения истории страны и родного края.