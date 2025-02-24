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Posted 24 февраля, 13:10

Published 24 февраля, 13:10

Modified 4 марта, 05:26

Updated 4 марта, 05:26

В тюменском седе открылась новая школа на 60 учеников

В тюменском седе открылась новая школа на 60 учеников

24 февраля 2025, 13:10
Фото: Изображение Midjourney.
Новая школа на 60 мест распахнула двери. В поселке Першино Уватского района состоялось открытие новой школы на 60 мест. Участие в торжественной церемонии видеосвязи принял губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Школа построена в рамках региональной программы замены деревянных сельских школ современными зданиями.

По просьбе губернатора школьники, педагоги и представители родительской общественности поделились впечатлениями от новой школы.

Ребятам понравились современный компьютерный класс, кабинет труда для девочек с домашней обстановкой, спортивный и актовый залы. Учителя рады новому оборудованию. Оно позволяет использовать передовые образовательные технологии, чтобы сделать уроки еще интереснее. Родители готовы принимать самое активное участие в жизни школы.

«Школа в Першино — вторая в этом году, открывшаяся в рамках программы замены деревянных сельских школ. Продолжаем реализацию этого масштабного проекта. Ведь для нас принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях», — сказал Александр Моор.

Также губернатор отметил, что першинские школьники добиваются достойных результатов на олимпиадах, конкурсах и шахматных турнирах. В образовательном учреждении активно развивается историко-краеведческое направление. Глава региона напомнил, что 2025 год в России объявлен Годом защитников Отечества, а в Тюменской области — Годом героев. Он обратил внимание ребят на важность изучения истории страны и родного края.

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