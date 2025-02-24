В тюменском седе открылась новая школа на 60 учеников

Также губернатор отметил, что першинские школьники добиваются достойных результатов на олимпиадах, конкурсах и шахматных турнирах. В образовательном учреждении активно развивается историко-краеведческое направление. Глава региона напомнил, что 2025 год в России объявлен Годом защитников Отечества, а в Тюменской области — Годом героев. Он обратил внимание ребят на важность изучения истории страны и родного края.