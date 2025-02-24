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Posted 24 февраля, 13:15

Published 24 февраля, 13:15

Modified 4 марта, 06:23

Updated 4 марта, 06:23

В Тюмени прошел конкурс по декоративно-прикладному творчеству для пенсионеров

В Тюмени прошел конкурс по декоративно-прикладному творчеству для пенсионеров

24 февраля 2025, 13:15
Фото: Изображение Midjourney.
Пятый год подряд пенсионеры и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Тюменской области, принимают участие в региональном декоративно-прикладном конкурсе «Встречаем Новый год!». В этот раз его участниками стали 270 человек.

Организатором конкурса выступает ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области при поддержке областного департамента социального развития и регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Конкурс является составной частью единой областной акции для граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Новый год для всех!».

По сложившейся традиции конкурсанты продемонстрировали свои таланты и креативность в индивидуальных и коллективных номинациях:

  • «Новогоднее оформление территории учреждения»;
  • «Новогоднее оформление жилой комнаты»;
  • «Новогодний сувенир»;
  • «Новогодний праздничный стол»;
  • «Новогодний номер»,
  • «Новогодний костюм».

Конкурс открыл свои двери для всех, кто готов создавать праздничное настроение своими руками и окунуться в мир творчества и фантазии. Новогодние игрушки и рождественские открытки, аппликации с любимыми сказочными персонажами, самодельные фигурки Деда Мороза и Снегурочки — все эти чудесные творения помогли наполнить Дом атмосферой праздника и волшебства!

Благодаря фото- и видеосъемке, которая велась сотрудниками организаций социального обслуживания на протяжении всего процесса, члены жюри смогли погрузиться в праздничную подготовку каждого учреждения и определить победителей.

В состав жюри вошли профессионалы в области работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами: Лесная Оксана Григорьевна, начальник технологического отдела АУ ТО «Центр технологического контроля», Пискайкина Елена Анатольевна, специалист сектора программно-методического сопровождения и дополнительного профессионального образования в социальной сфере центра «Семья», Игнатьева Светлана Павловна, специалист по методической работе Регионального центра сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов.

В конкурсе приняли участие проживающие 14 домов социального обслуживания юга Тюменской области, всего конкурс объединил более 270 человек. Представители каждого учреждения были отмечены в различных номинациях, как коллективных, так и индивидуальных. Победители конкурса награждены памятными дипломами и ценными подарками.

По итогам конкурса ежегодно создается видеоальбом, который останется на добрую память всем участникам.

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», реализация которого началась в Тюменской области в 2025 году.

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