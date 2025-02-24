В Тюмени прошел конкурс по декоративно-прикладному творчеству для пенсионеров

Конкурс открыл свои двери для всех, кто готов создавать праздничное настроение своими руками и окунуться в мир творчества и фантазии. Новогодние игрушки и рождественские открытки, аппликации с любимыми сказочными персонажами, самодельные фигурки Деда Мороза и Снегурочки — все эти чудесные творения помогли наполнить Дом атмосферой праздника и волшебства!