В Тюмени представили нового начальника управления Росгвардии (фото)

Posted 24 февраля, 14:47
Published 24 февраля, 14:47
Modified 24 февраля, 14:49
Updated 24 февраля, 14:49
Полковник полиции Андрей Борисов возглавил управление Росгвардии по Тюменской области. 38-летний силовик приехал в Тюмень из Брянска, где занимал должность замглавы областного управления.
«Борисов прошел путь от инспектора до замначальника Управления Росгвардии по Брянской области и начальника центра лицензионно-разрешительной работы. Имеет государственные и ведомственные награды», — рассказали в ведомстве.
Андрей Борисов поблагодарил за доверие, позволившее ему возгласить управление «в одном из уникальных регионов страны».
Замглавы Тюменской полиции Максим Игнатенко ушел в отставку. По итогам прошлого года ему отказались выплачивать премию, что и стало причиной увольнения.