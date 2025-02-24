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Posted 24 февраля, 14:47

Published 24 февраля, 14:47

Modified 24 февраля, 14:49

Updated 24 февраля, 14:49

В Тюмени представили нового начальника управления Росгвардии (фото)

В Тюмени представили нового начальника управления Росгвардии (фото)

24 февраля 2025, 14:47
Фото: 1MI.
Замкомандующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор полиции Константин Зыков представил личному составу областного управления нового начальника. Глава управления занят свой пост после 20 лет в органах внутренних дел и Росгвардии.

Полковник полиции Андрей Борисов возглавил управление Росгвардии по Тюменской области. 38-летний силовик приехал в Тюмень из Брянска, где занимал должность замглавы областного управления.

«Борисов прошел путь от инспектора до замначальника Управления Росгвардии по Брянской области и начальника центра лицензионно-разрешительной работы. Имеет государственные и ведомственные награды», — рассказали в ведомстве.
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Андрей Борисов поблагодарил за доверие, позволившее ему возгласить управление «в одном из уникальных регионов страны».

Фото: управление Росгвардии по ТО

Замглавы Тюменской полиции Максим Игнатенко ушел в отставку. По итогам прошлого года ему отказались выплачивать премию, что и стало причиной увольнения.

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