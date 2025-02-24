В Тюмени построят серфинг-центр с искусственной волной

Posted 24 февраля, 07:34
Published 24 февраля, 07:34
Modified 24 февраля, 07:36
Updated 24 февраля, 07:36
«Тюмень посетили инвесторы с целью осмотра и выбора площадок для строительства. В рамках встречи предложено построить в областной столице не просто серфинг-центр, а реализовать спортивный комплекс, включающий в себя искусственную волну для занятий серфингом, центр пляжных видов спорта, электрокартинг, а также иные виды спортивных и туристических активностей», — отметил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.
По его словам аналогичный проект уже реализуется в Москве. По мнению специалистов, в связи с растущим уровнем спроса на спорт, создание серфинг-центра в Тюменской области имеет большие перспективы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Старого Тобольского трата планируют построить спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной на 12 тысяч посадочных мест. На данный момент идут работы по поиску инвестора.