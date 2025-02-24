nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 07:34

Published 24 февраля, 07:34

Modified 24 февраля, 07:36

Updated 24 февраля, 07:36

В Тюмени построят серфинг-центр с искусственной волной

В Тюмени построят серфинг-центр с искусственной волной

24 февраля 2025, 07:34
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области.
Сюжет
Строительство
В Тюмени планируют построить серфинг-центр. В настоящее время идет работа по выбору участка по строительству спортивного объекта. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.
«Тюмень посетили инвесторы с целью осмотра и выбора площадок для строительства. В рамках встречи предложено построить в областной столице не просто серфинг-центр, а реализовать спортивный комплекс, включающий в себя искусственную волну для занятий серфингом, центр пляжных видов спорта, электрокартинг, а также иные виды спортивных и туристических активностей», — отметил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.

По его словам аналогичный проект уже реализуется в Москве. По мнению специалистов, в связи с растущим уровнем спроса на спорт, создание серфинг-центра в Тюменской области имеет большие перспективы.

Ретейл-парк «Рыба-пила» откроют в Тюмени в 2025 году
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Старого Тобольского трата планируют построить спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной на 12 тысяч посадочных мест. На данный момент идут работы по поиску инвестора.

Читайте также:
Власти Тюмени заберут у горожан ради реновации земли и недвижимость в АнтипиноТюменский межвузовский кампус подорожал на 4 миллиарда рублейСолнце готовит сюрприз: Тюмени угрожает мощный удар солнечного ветра
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Инвестиции#Инвесторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика