В Тюмени кота и кошку выбросили на снег в пакете

Posted 24 февраля, 11:07
Published 24 февраля, 11:07
Modified 24 февраля, 11:09
Updated 24 февраля, 11:09
ЧП случилось в районе дома №56 по улице Энергетиков. Кошку удалось спасти до того, как животное замерзло. Она уже нашла новый дом. Женщина, забравшая кошку, поразилась бессердечию бывшего хозяина животных.
«Какие люди бывают ужасные! Выбросили кошку и кота вот так, в пакете. Вот так оставить на снегу беззащитных животных! Самое печальное, что они так и лежали в пакете, ждали, когда их заберет обратно хозяин. Кот убежал, девочку мы забрали себе», — написала местная жительница и показала фотографию замерзающей кошечки.
Тюменцы пришли в ужас от такого поступка. Некоторые отметили, что такое отношение вернется бумерангом к бывшему владельцу кошек, другие призвали найти и наказать этого человека штрафом.
«Сейчас так много соцсетей, неужели так трудно бросить клич о пристрое животных?! Дичь какая-то», «Это не люди», «Как же не жалко животных некоторым людям. Не понимаю таких», «Ужас просто, когда-нибудь этому человеку вернется!», «Наказать огромным штрафом эту нелюдь», «Еще бы найти, кто это сделал. Может, камера есть», — возмутились тюменцы.
В комментариях в посту в местном паблике откликнулись и те, кто был готов забрать и котика, и кошечку. Очевидцы рассказали, что кот убежал в подвал, его пытаются найти.
«Если хозяину не нужен, я заберу. Я давно ищу кота или кошку», «Мы забрали себе девочку, а пацан в подвал убежал. Пытаются достать», — написали горожане.
Проблема бродячих животных очень волнует жителей Тюмени. Тем временем, проект приюта для постоянного содержания бродячих собак не прошел госэкспертизу. Ошибки в проектной документации исправляют, ее отправят на повторное рассмотрение в апреле.