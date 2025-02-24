В Тюмень возвращаются «Светофоры», а Бастрыкин проверит ДТП с автобусом с детьми

Posted 24 февраля, 13:33
Published 24 февраля, 13:33
Modified 24 февраля, 13:35
Updated 24 февраля, 13:35
Арестованные помещения застройщика «Сибстройсервис» выставлены на торги. Площадь каждого лота превышает 1,9 тыс. квадратов, а стоимость — 21,7 млн рублей. Предмет торгов находится на улице Полевой, 105/1.
«Сибстройсервис» работает в Тюменской области с 1992 года. В 2023 году выручка фирмы составила 1,1 млн рублей, а убыток — 83,3 млн рублей. Это не первый аукцион для имущества фирмы.
В Тюмени вновь открылись опечатанные магазины сети «Светофор», в том числе торговые точки на улице Ветеранов труда и 30 лет Победы. Руководство магазинов заверило, что все нарушения исправлены, замечания учтены, и покупателям очень рады.
Роспотребнадзор выявил более 900 нарушений в работе дискаунтеров. Продукты неправильно хранили, товары не так складировали, а сроки годности не проверяли. Из оборота изъяли 50 партий продуктов весом в 1200 кг.
Банки ужесточили условия перевода долга, что помешает тюменцам выгодно купить уже заложенные квартиры. Ранее покупатель мог оформить ипотеку на квартиру по ставке ее предыдущего владельца. Покупатель мог купить квартиру и платить ипотеку по ставке в 6% после оплаты 12-30 тыс. рублей комиссии.
Теперь такая передача ставки возможно только между близкими родственниками. Остальным придется брать ипотеку по действующей рыночной ставке.
Тюменская область стала лидером среди регионов РФ по росту майнинговых ферм. На январь 2025 года в России действовали 136 575 таких ферм с суммарной мощностью свыше 11 ГВт.
Прирост майнинговых ферм в Тюменской области в январе составил 49%. В топ-5 вошли Свердловская область, ХМАО, Пермский край, Челябинская область. больше всего ферм действует в Иркутской области, Москве, Подмосковье, Башкирии и Самарской области.
Глава СКР затребовал доклад о том, как идет проверка по факту ДТП в Тюмени с автобусом, который вез школьников из театра. Александр Бастрыкин заинтересовался, какие обстоятельства аварии уже установили и на какой стадии находится проверка.
Водитель автобуса врезался на иномарку, которая стояла на светофоре. Следователи сообщили, что проверяют ситуацию на признали нарушения ПДД. Ситуация с предоставлением небезопасных услуг пока не рассматривается.