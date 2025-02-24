В антирейтинге по закредитованности населения Тюменская область на пятом месте

По данным РИА Новости, за последние девять лет с 2016 года долг россиян по кредитам банкам увеличился втрое, в 2024 году с 24 тысяч рублей, сумма задолженности увеличилась до 459 тысяч рублей. У Тюменской области отношение задолженности и зарплаты чуть более выше 80%. Возглавляют список антирейтинга Тува и Калмыкия, с большим отрывом от них расположились Адыгея, Удмуртия и Тюменская область.