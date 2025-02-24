В антирейтинге по закредитованности населения Тюменская область на пятом месте

Posted 24 февраля, 01:59
Published 24 февраля, 01:59
Modified 24 февраля, 02:01
Updated 24 февраля, 02:01
Опубликованы общероссийские списки, согласно которым долг населения перед банками составляет 34,9 триллиона рублей.
По данным РИА Новости, за последние девять лет с 2016 года долг россиян по кредитам банкам увеличился втрое, в 2024 году с 24 тысяч рублей, сумма задолженности увеличилась до 459 тысяч рублей. У Тюменской области отношение задолженности и зарплаты чуть более выше 80%. Возглавляют список антирейтинга Тува и Калмыкия, с большим отрывом от них расположились Адыгея, Удмуртия и Тюменская область.
Средний объем задолженности по банковским кредитам на одного экономически активного жителя на Ямале составляет 843 тысячи рублей, в ХМАО — 708 000, в Тюменской области — 694 тысячи рублей.
По итогам 2024 года общая сумма арестованного имущества у тюменцев сократилась в 1,6 раза. Такие данные приведены в сравнении с 2023 годом.