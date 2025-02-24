В 2024 году за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП бизнес привлек 470 млрд

Posted 24 февраля, 12:37
Published 24 февраля, 12:37
Modified 24 февраля, 12:37
Updated 24 февраля, 12:37
Данный механизм реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Финансовую поддержку получили свыше 38 тысяч предпринимателей. Об этом сообщает tass.ru.
Лидерами по объему привлеченного финансирования стали такие отрасли, как обрабатывающие производства (106,4 миллиарда рублей), инфраструктурное строительство (48,9 миллиарда рублей), транспортировка и хранение (34,8 миллиарда рублей). Также в число лидеров вошли: научно-техническая деятельность (17 миллиардов рублей), информация и связь (16,1 миллиарда рублей), сельское хозяйство (15,4 миллиарда рублей), гостиницы и общепит (12,1 миллиарда рублей).
Количество компаний и ИП, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств, удвоилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 38 000. Из них более 92 процентов составляют микро- и малые предприятия, которым особенно сложно привлекать заемные средства из-за отсутствия залогов. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В 2024 году некоторые отрасли показали наибольший рост в получении поддержки по сравнению с предыдущим годом. Лидером стала сфера услуг (215 процентов). На втором месте — культура и спорт (200 процентов). Также значительный рост продемонстрировали гостиницы и общепит (145 процентов), а также отрасль транспортировки и хранения (137 процентов).
Первое место по объему привлеченного финансирования занимает столичный бизнес (99,8 миллиарда рублей). На втором месте — петербургские предприниматели, которые привлекли 34,2 миллиарда рублей. Замыкает топ-3 Подмосковье (26,3 миллиарда рублей). Также в число лидеров вошли: Краснодарский край (20 миллиардов рублей), Свердловская область (16,6 миллиарда рублей) и Новосибирская область (13,3 миллиарда рублей). Значительный объем финансирования отмечается в Ростовской (12,9 миллиарда рублей), Нижегородской (10,4 миллиарда рублей), Воронежской (10,3 миллиарда рублей) и Самарской областях (10,1 миллиарда рублей).
В новых регионах объем привлеченного финансирования также вырос. В Донецкой Народной Республике за счет «зонтичного» механизма предприниматели получили 586 миллионов рублей, в Луганской Народной Республике — 299 миллионов рублей, в Запорожской области — 83 миллиона рублей, в Херсонской — 44 миллиона рублей. Число получателей поддержки в новых регионах составило примерно триста тридцать.
В Тыве число получателей поддержки увеличилось в 6 раз. В Адыгее рост составил более чем в 5 раз, в Калмыкии и Дагестане — более чем в 4 раза. Также значительный рост наблюдается в Бурятии, Ингушетии и Республике Саха (Якутия), в Северной Осетии — Алании, в Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях, а также на Камчатке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Курской области (3 раза и более).
«Зонтичные» поручительства были введены в 2021 году Корпорацией МСП при поддержке Министерства экономического развития России по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За время своего существования этот механизм доказал свою востребованность. Благодаря поручительствам корпорации предприниматели смогли привлечь около 1 триллиона рублей на развитие своего дела. В этом году реализация программы будет продолжена в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».