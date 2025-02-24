В 2024 году за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП бизнес привлек 470 млрд

В Тыве число получателей поддержки увеличилось в 6 раз. В Адыгее рост составил более чем в 5 раз, в Калмыкии и Дагестане — более чем в 4 раза. Также значительный рост наблюдается в Бурятии, Ингушетии и Республике Саха (Якутия), в Северной Осетии — Алании, в Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях, а также на Камчатке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Курской области (3 раза и более).