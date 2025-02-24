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Posted 24 февраля, 12:02

Published 24 февраля, 12:02

Modified 6 марта, 08:06

Updated 6 марта, 08:06

Тюменцам рассказали, где они могут получить бесплатную юридическую помощь

Тюменцам рассказали, где они могут получить бесплатную юридическую помощь

24 февраля 2025, 12:02
Фото: Изображение Midjourney.
Жителям Тюменской области стал доступен новый цифровой сервис, на котором они могут получить бесплатную юридическую помощь. Где найти нужный ссылки и как ими воспользоваться, рассказали в региональном департаменте цифровизации.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», граждане России могут обратиться за бесплатной юридической помощью в виде консультаций, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, а также представления интересов гражданина в судах.

В Тюменской области начал работу онлайн-сервис «Виртуальное государственное юридическое бюро Тюменской области». Этот сервис предоставляет жителям региона информацию о том, где и по каким вопросам можно получить бесплатную юридическую консультацию.

Для этого нужно ответить на три вопроса анкеты:

  • категория заявителя,
  • вид вопроса,
  • место проживания.

После чего пользователь получит подробную информацию с адресами, контактными данными организаций, которые предоставляют юридическую помощь по волнующим вопросам, а также перечень правовых оснований для предоставления такой помощи.

Также для поиска ближайшего адвоката можно воспользоваться Геопорталом Тюменской области на карте «Адвокаты Государственной системы бесплатной юридической помощи».

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