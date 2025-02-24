Тюменцам рассказали, где они могут получить бесплатную юридическую помощь

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», граждане России могут обратиться за бесплатной юридической помощью в виде консультаций, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, а также представления интересов гражданина в судах.