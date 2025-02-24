Тюменцам рассказали, где они могут получить бесплатную юридическую помощь

Posted 24 февраля, 12:02
Published 24 февраля, 12:02
Modified 6 марта, 08:06
Updated 6 марта, 08:06
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», граждане России могут обратиться за бесплатной юридической помощью в виде консультаций, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, а также представления интересов гражданина в судах.
В Тюменской области начал работу онлайн-сервис «Виртуальное государственное юридическое бюро Тюменской области». Этот сервис предоставляет жителям региона информацию о том, где и по каким вопросам можно получить бесплатную юридическую консультацию.
Для этого нужно ответить на три вопроса анкеты:
После чего пользователь получит подробную информацию с адресами, контактными данными организаций, которые предоставляют юридическую помощь по волнующим вопросам, а также перечень правовых оснований для предоставления такой помощи.
Также для поиска ближайшего адвоката можно воспользоваться Геопорталом Тюменской области на карте «Адвокаты Государственной системы бесплатной юридической помощи».