Тюменцам предложат купить фермерские продукты у дома

Posted 24 февраля, 11:44
Published 24 февраля, 11:44
Modified 24 февраля, 11:46
Updated 24 февраля, 11:46
«В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки! В субботу 1 марта для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок — можно будет приобрести свежую и натуральную продукцию», — пояснили в администрации города.
Торговля развернется на четырех площадках: на прилегающей территории к Выставочному залу по адресу: ул. Севастопольская, 12, и около ТЦ «Заречный двор» на проспекте Солнечном. Также торговые ряды установят на парковке около дома №31 на улице Льва Толстого и около домов №15, 17 на улице Ставропольской.
Ярмарки будут работать с 8 до 17 часов на Севастопольской, Льва Толстого и проспекте Солнечном. Торговля на Ставропольской будет проходить с 8 до 17 часов.
Важно выбирать самую свежую и проверенную продукцию. Жительница Тобольска нашла в колбасе кусочек мяса с оставшейся на нем свиной щетиной.