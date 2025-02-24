Тюменцам предложат купить фермерские продукты у дома

Торговля развернется на четырех площадках: на прилегающей территории к Выставочному залу по адресу: ул. Севастопольская, 12, и около ТЦ «Заречный двор» на проспекте Солнечном. Также торговые ряды установят на парковке около дома №31 на улице Льва Толстого и около домов №15, 17 на улице Ставропольской.