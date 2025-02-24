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Posted 24 февраля, 11:44

Published 24 февраля, 11:44

Modified 24 февраля, 11:46

Updated 24 февраля, 11:46

Тюменцам предложат купить фермерские продукты у дома

Тюменцам предложат купить фермерские продукты у дома

24 февраля 2025, 11:44
Фото: администрация Тюмени.
Перед главным днем масленичной недели тюменцы смогут купить самые свежие фермерские продукты недалеко от дома. Мэрия Тюмени назвала дату продовольственных ярмарок.
«В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки! В субботу 1 марта для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок — можно будет приобрести свежую и натуральную продукцию», — пояснили в администрации города.
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Торговля развернется на четырех площадках: на прилегающей территории к Выставочному залу по адресу: ул. Севастопольская, 12, и около ТЦ «Заречный двор» на проспекте Солнечном. Также торговые ряды установят на парковке около дома №31 на улице Льва Толстого и около домов №15, 17 на улице Ставропольской.

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Ярмарки будут работать с 8 до 17 часов на Севастопольской, Льва Толстого и проспекте Солнечном. Торговля на Ставропольской будет проходить с 8 до 17 часов.

Важно выбирать самую свежую и проверенную продукцию. Жительница Тобольска нашла в колбасе кусочек мяса с оставшейся на нем свиной щетиной.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Продукты#Торговля#Ярмарка
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