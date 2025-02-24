Тюменский межвузовский кампус подорожал на 4 миллиарда рублей

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 15 февраля начались работы по возведению первого объекта межвузовского кампуса — гостиницы на 70 одноместных и 120 двухместных и семейных номеров. Работы по возведению второй очереди кампуса начнутся осенью этого года. В эксплуатацию объект планируют сдать до 2028 года.