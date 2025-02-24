Тюменский межвузовский кампус подорожал на 4 миллиарда рублей

Posted 24 февраля, 06:29
Published 24 февраля, 06:29
Modified 24 февраля, 06:31
Updated 24 февраля, 06:31
«С момента утверждения проектной документации по строительству межвузовского кампуса прошло два года — она была подготовлена в 2023 году. За это время выросли и ставки Центробанка, и подорожали стройматериалы. Поэтому увеличение расходов на строительство вполне логично», — пояснила телеканалу «Тюменское время» заместитель председателя тюменской облдумы Наталья Шевчик.
Согласно документу, общая сумма расходов на строительство кампуса будет увеличена с 32,4 миллиарда до 36,6 миллиарда рублей, размер выплаты капитального гранта концессионеру вырастет с 21,4 до 21,9 миллиарда рублей, сумма возмещений с 8 миллиардов до 13,1 миллиарда рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 15 февраля начались работы по возведению первого объекта межвузовского кампуса — гостиницы на 70 одноместных и 120 двухместных и семейных номеров. Работы по возведению второй очереди кампуса начнутся осенью этого года. В эксплуатацию объект планируют сдать до 2028 года.