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Posted 24 февраля, 06:29

Published 24 февраля, 06:29

Modified 24 февраля, 06:31

Updated 24 февраля, 06:31

Тюменский межвузовский кампус подорожал на 4 миллиарда рублей

Тюменский межвузовский кампус подорожал на 4 миллиарда рублей

24 февраля 2025, 06:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Депутаты Тюменской областной Думы одобрили законопроект по увеличению расходов на работы по строительству межвузовского кампуса на 4,2 миллиарда рублей. Корректировка в части стоимости строительства была проведена в связи с ростом цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы.
«С момента утверждения проектной документации по строительству межвузовского кампуса прошло два года — она была подготовлена в 2023 году. За это время выросли и ставки Центробанка, и подорожали стройматериалы. Поэтому увеличение расходов на строительство вполне логично», — пояснила телеканалу «Тюменское время» заместитель председателя тюменской облдумы Наталья Шевчик.

Согласно документу, общая сумма расходов на строительство кампуса будет увеличена с 32,4 миллиарда до 36,6 миллиарда рублей, размер выплаты капитального гранта концессионеру вырастет с 21,4 до 21,9 миллиарда рублей, сумма возмещений с 8 миллиардов до 13,1 миллиарда рублей.

Расходы на строительство тюменского межвузовского кампуса вырастут на 4 млрд руб
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 15 февраля начались работы по возведению первого объекта межвузовского кампуса — гостиницы на 70 одноместных и 120 двухместных и семейных номеров. Работы по возведению второй очереди кампуса начнутся осенью этого года. В эксплуатацию объект планируют сдать до 2028 года.

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