Тюменских чиновников научат содействовать развитию социального предпринимательства

Posted 24 февраля, 14:42
Published 24 февраля, 14:42
Modified 4 марта, 06:01
Updated 4 марта, 06:01
Интенсив состоится 27–28 февраля. Его цель — формирование устойчивой системы взаимодействия между муниципальной и региональной властью, предпринимателями и организациями поддержки.
В центре внимания:
— Система развития социального предпринимательства (СП) на федеральном и региональном уровнях
— Негосударственная система поддержки СП
— Практика развития СП в Тюменской области
— Муниципальный уровень: лучшие практики и возможности для применения в регионе
Участников ждут дискуссии с экспертами, практическая работа и визиты на социальные предприятия, в результате которых они смогут сформировать подходы к развитию социального предпринимательства в своих муниципалитетах.
Организаторы — Фонд «Наше будущее», Департамент инвестиционной политики и Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.К слову, Центр «Мой бизнес» оказывает комплексную поддержку местном бизнесу любого уровня. Там же можно получить варианты типовых бизнес-моделей и открыть свое дело.