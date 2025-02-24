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Posted 24 февраля, 14:42

Published 24 февраля, 14:42

Modified 4 марта, 06:01

Updated 4 марта, 06:01

Тюменских чиновников научат содействовать развитию социального предпринимательства

Тюменских чиновников научат содействовать развитию социального предпринимательства

24 февраля 2025, 14:42
Фото: nashgorod.ru.
В Тюмени для представителей муниципальной власти пройдёт интенсив «МОСТ» по развитию социального предпринимательства. Мероприятие анонсировал региональный центр «Мой бизнес».

Интенсив состоится 27–28 февраля. Его цель — формирование устойчивой системы взаимодействия между муниципальной и региональной властью, предпринимателями и организациями поддержки.

В центре внимания:
— Система развития социального предпринимательства (СП) на федеральном и региональном уровнях
— Негосударственная система поддержки СП
— Практика развития СП в Тюменской области
— Муниципальный уровень: лучшие практики и возможности для применения в регионе

Участников ждут дискуссии с экспертами, практическая работа и визиты на социальные предприятия, в результате которых они смогут сформировать подходы к развитию социального предпринимательства в своих муниципалитетах.

Организаторы — Фонд «Наше будущее», Департамент инвестиционной политики и Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.К слову, Центр «Мой бизнес» оказывает комплексную поддержку местном бизнесу любого уровня. Там же можно получить варианты типовых бизнес-моделей и открыть свое дело.

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