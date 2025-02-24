Тюменских чиновников научат содействовать развитию социального предпринимательства

Интенсив состоится 27–28 февраля. Его цель — формирование устойчивой системы взаимодействия между муниципальной и региональной властью, предпринимателями и организациями поддержки.



В центре внимания:

— Система развития социального предпринимательства (СП) на федеральном и региональном уровнях

— Негосударственная система поддержки СП

— Практика развития СП в Тюменской области

— Муниципальный уровень: лучшие практики и возможности для применения в регионе



Участников ждут дискуссии с экспертами, практическая работа и визиты на социальные предприятия, в результате которых они смогут сформировать подходы к развитию социального предпринимательства в своих муниципалитетах.



Организаторы — Фонд «Наше будущее», Департамент инвестиционной политики и Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».