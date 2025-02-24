Тюменские секс-вечеринки вдохновили северян повторить их в Сургуте

Posted 24 февраля, 10:39
Published 24 февраля, 10:39
Modified 24 февраля, 11:30
Updated 24 февраля, 11:30
Нашумевшие закрытые секс-вечеринки, вдохновили северян на подобный проект в Сургуте. Информацией об этом поделилась одна из участниц мероприятий для взрослых.
27-летняя сургутянка вместе со своим 30-летним мужем являются активными участниками вечеринок для «богатых и раскрепощённых». Елена сообщила, что плата оргвзноса в сумме 50 тысяч рублей с человека для них доступна, так как общая сумма семейного бюджета у них составляет несколько миллионов рублей, пишет ura.ru.
По словам Елены, пара не боится экспериментов, за двое суток у нее и у супруга было по три партнера — участника вечерники. С одной семейной парой они продолжают общаться вне Тюмени, совместно съездили в Турцию, где устроили свою мини секс-вечеринку.
Также сургутяне отметили, что посещали подобные мероприятия в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, но тюменские вечеринки оказались самыми лучшими.
Так, Елена добавила, что через несколько лет «завяжет» с секс-вечеринками, но до этого момента они с мужем хотят организовать подобные в Сургуте, чтобы местные состоятельные люди могли возможность «с огоньком» провести свои выходные.
Напомним, что подобные мероприятия в Тюмени проводятся раз в квартал, и к участию допускаются только богатые, стройные и привлекательные люди.
Ранее «Наш город» писал, что на закрытые вечеринки пускают не всех, а только избранных. Многие обеспеченные и высокопоставленные жители Ямала и ХМАО приезжают за новыми ощущениями именно в Тюмень, где уровень и организация на высоком уровне.