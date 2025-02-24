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Posted 24 февраля, 10:39

Published 24 февраля, 10:39

Modified 24 февраля, 11:30

Updated 24 февраля, 11:30

Тюменские секс-вечеринки вдохновили северян повторить их в Сургуте

Тюменские секс-вечеринки вдохновили северян повторить их в Сургуте

24 февраля 2025, 10:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Ямал
Популярность элитных секс-вечеринок в Тюмени вдохновила северян на создание секс-франшизы в Сургуте. Как и в Тюмени ее участниками станут богатые и красивые.

Нашумевшие закрытые секс-вечеринки, вдохновили северян на подобный проект в Сургуте. Информацией об этом поделилась одна из участниц мероприятий для взрослых.

27-летняя сургутянка вместе со своим 30-летним мужем являются активными участниками вечеринок для «богатых и раскрепощённых». Елена сообщила, что плата оргвзноса в сумме 50 тысяч рублей с человека для них доступна, так как общая сумма семейного бюджета у них составляет несколько миллионов рублей, пишет ura.ru.

По словам Елены, пара не боится экспериментов, за двое суток у нее и у супруга было по три партнера — участника вечерники. С одной семейной парой они продолжают общаться вне Тюмени, совместно съездили в Турцию, где устроили свою мини секс-вечеринку.

Также сургутяне отметили, что посещали подобные мероприятия в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, но тюменские вечеринки оказались самыми лучшими.

Так, Елена добавила, что через несколько лет «завяжет» с секс-вечеринками, но до этого момента они с мужем хотят организовать подобные в Сургуте, чтобы местные состоятельные люди могли возможность «с огоньком» провести свои выходные.

Напомним, что подобные мероприятия в Тюмени проводятся раз в квартал, и к участию допускаются только богатые, стройные и привлекательные люди.

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Ранее «Наш город» писал, что на закрытые вечеринки пускают не всех, а только избранных. Многие обеспеченные и высокопоставленные жители Ямала и ХМАО приезжают за новыми ощущениями именно в Тюмень, где уровень и организация на высоком уровне.

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#Ксения Мальчева#Ямал#Тюмень#Алкоголь#Деньги#ХМАО#Сургут#Секс-вечеринки
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