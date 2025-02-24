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Posted 24 февраля, 12:23

Published 24 февраля, 12:23

Modified 4 марта, 05:03

Updated 4 марта, 05:03

Тюменская поликлиника внедряет инновационную систему телемедицинского наблюдения

Тюменская поликлиника внедряет инновационную систему телемедицинского наблюдения

24 февраля 2025, 12:23
Фото: 1MI.
В поликлинике №6 уже третий год работает «Дистанционно-консультативный центр наблюдения диспансерных больных». Один из успешных примеров работы поликлиники в этом направлении — совместная работа с ОБ №15, сообщает пресс-служба регионального депздрава.
Фото: депздрав ТО/телеграм

В рамках проекта «Равный учит равного» поликлиника №6 успешно внедрила практику дистанционного центра наблюдения пациентов в ОБ №15. Это позволило повысить качество диспансерного наблюдения, доступность медицинской помощи и охват пациентов после перенесенных сердечно-сосудистых катастроф.

Итоги совместной работы:

  • Повышение охвата пациентов, взятых на диспансерное наблюдение после перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы;
  • Снижение количества экстренных случаев оказания высокотехнологичной помощи за счет увеличения числа плановых госпитализаций;
  • Повышение доступности медицинской помощи;
  • Снижение на 19% за два года количества повторных вызовов скорой медицинской помощи;
  • Снижение на 29% за два года количества повторных сердечно-сосудистых катастроф;
  • Увеличение в 2,5 раза за два года количества плановых госпитализаций для оказания высокотехнологичной помощи;
  • Повышение на 21% за один год достижения целевых значений контролируемых лабораторных показателей.
«Внедрение телемедицинских технологий в поликлинике №6 стало важным шагом на пути к улучшению качества медицинской помощи и повышению доступности медицинских услуг для жителей региона. Мы уверены, что данный проект станет примером для других медицинских учреждений и будет способствовать дальнейшему развитию телемедицины в России», — пояснила зав отделением Евгения Алиева.

Также стоит отметить, что на сегодня все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных и особо сложных случаях. Благодаря этому жители Тюмени и области могут получить помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы, а профессионализм и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.

Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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