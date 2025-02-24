Тюменская поликлиника внедряет инновационную систему телемедицинского наблюдения

Posted 24 февраля, 12:23
Published 24 февраля, 12:23
Modified 4 марта, 05:03
Updated 4 марта, 05:03
В рамках проекта «Равный учит равного» поликлиника №6 успешно внедрила практику дистанционного центра наблюдения пациентов в ОБ №15. Это позволило повысить качество диспансерного наблюдения, доступность медицинской помощи и охват пациентов после перенесенных сердечно-сосудистых катастроф.
Итоги совместной работы:
«Внедрение телемедицинских технологий в поликлинике №6 стало важным шагом на пути к улучшению качества медицинской помощи и повышению доступности медицинских услуг для жителей региона. Мы уверены, что данный проект станет примером для других медицинских учреждений и будет способствовать дальнейшему развитию телемедицины в России», — пояснила зав отделением Евгения Алиева.
Также стоит отметить, что на сегодня все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных и особо сложных случаях. Благодаря этому жители Тюмени и области могут получить помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы, а профессионализм и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.
Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».