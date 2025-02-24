«Ты — мямля в зеленом костюме!» Тюменка заняла место для инвалидов и закатила скандал

Posted 24 февраля, 11:03
Published 24 февраля, 11:03
Modified 24 февраля, 13:58
Updated 24 февраля, 13:58
Инцидент произошел около дома №55 по улице Широтной в Тюмени. Сотрудники ДПС выписали штраф молодой женщине за то, что оставила машину на месте, отведенной для парковки транспорта инвалидов. Местные жители рассказали, что это не единичный случай. Та же самая женщина систематически оставляет свою машину на одном и том же месте несмотря на знаки.
«Я не собираюсь это платить. Мне тут что, вообще нигде нельзя парковаться?! Да я на 10 минут оставила и отошла. У меня мама тут живет, у меня ребенок! Да ты — мямля в зеленом костюме!» — заявила женщина инспектору ДПС, переходя на крик.
Из себя тюменку вывела другая женщина, которая стала снимать истерику на телефон. Героиня ролика многократно матерится при сотрудниках полиции, а в какой-то момент напала на женщину.
Автор видео за кадром пояснила, что живет в соседнем доме, и часто видит эту женщину во дворе, а ее машину — на месте для инвалидов. В ответ героиня ролика накричала на нее, пихнула и выругалась матом. Сотрудник ДПС предупредил, что за оскорбление на нее могут составить другой протокол, но уже в отделении.
Такое поведение молодой женщины шокировало тюменцев.
«Яжмать купила права и думает что королева вселенной. Кто ее защищает видимо точно такие же», — написал в комментариях один из пользователей.
Напомним, мэр Тюмени Максим Афанасьев решил разобраться с проблемой стихийных парковок. Тюменские автолюбители часто жалуются, что брошенные в неположенных местах автомобили мешают проезду, а автобусы не могут подъехать к остановкам.