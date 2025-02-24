nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 11:03

Published 24 февраля, 11:03

Modified 24 февраля, 13:58

Updated 24 февраля, 13:58

Тюменка припарковалась на месте для инвалидов и оскорбила сотрудников ДПС

«Ты — мямля в зеленом костюме!» Тюменка заняла место для инвалидов и закатила скандал

24 февраля 2025, 11:03
Фото: 1MI.

Тюменка припарковалась на месте для инвалидов и оскорбила сотрудников ДПС

Жительница Тюмени устроила скандал сотрудникам ДПС за выписанный ей штраф. Женщине объяснили запрет парковки на месте для инвалидов. В ответ сотрудник получил изысканное оскорбление.

Инцидент произошел около дома №55 по улице Широтной в Тюмени. Сотрудники ДПС выписали штраф молодой женщине за то, что оставила машину на месте, отведенной для парковки транспорта инвалидов. Местные жители рассказали, что это не единичный случай. Та же самая женщина систематически оставляет свою машину на одном и том же месте несмотря на знаки.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск откроют зоны отдыха с заправкой и кафе
Узнать подробнее
«Я не собираюсь это платить. Мне тут что, вообще нигде нельзя парковаться?! Да я на 10 минут оставила и отошла. У меня мама тут живет, у меня ребенок! Да ты — мямля в зеленом костюме!» — заявила женщина инспектору ДПС, переходя на крик.
Видео: скриншот видео «ЧС Тюмень Z».

Из себя тюменку вывела другая женщина, которая стала снимать истерику на телефон. Героиня ролика многократно матерится при сотрудниках полиции, а в какой-то момент напала на женщину.

Автор видео за кадром пояснила, что живет в соседнем доме, и часто видит эту женщину во дворе, а ее машину — на месте для инвалидов. В ответ героиня ролика накричала на нее, пихнула и выругалась матом. Сотрудник ДПС предупредил, что за оскорбление на нее могут составить другой протокол, но уже в отделении.

Тюменцев будут катать на лошадях по новым правилам
Узнать подробнее

Такое поведение молодой женщины шокировало тюменцев.

«Яжмать купила права и думает что королева вселенной. Кто ее защищает видимо точно такие же», — написал в комментариях один из пользователей.

Напомним, мэр Тюмени Максим Афанасьев решил разобраться с проблемой стихийных парковок. Тюменские автолюбители часто жалуются, что брошенные в неположенных местах автомобили мешают проезду, а автобусы не могут подъехать к остановкам.

Читайте также:
Шесть автомобилей увезли на штрафстоянку из центра ТюмениНа трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автоинспекторы задержали машину с нелегаламиМост через Туру в Тюмени спроектируют до конца года
#Марина Коржина#Видео#Происшествия#Тюмень#Транспорт#ДПС#Скандалы#Парковка для инвалидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика