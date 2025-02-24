«Ты — мямля в зеленом костюме!» Тюменка заняла место для инвалидов и закатила скандал

Автор видео за кадром пояснила, что живет в соседнем доме, и часто видит эту женщину во дворе, а ее машину — на месте для инвалидов. В ответ героиня ролика накричала на нее, пихнула и выругалась матом. Сотрудник ДПС предупредил, что за оскорбление на нее могут составить другой протокол, но уже в отделении.