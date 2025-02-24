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Posted 24 февраля, 05:01

Published 24 февраля, 05:01

Modified 24 февраля, 05:03

Updated 24 февраля, 05:03

СУЭНКО рассказала студентам ТИУ о карьерных возможностях в энергетике

СУЭНКО рассказала студентам ТИУ о карьерных возможностях в энергетике

24 февраля 2025, 05:01
20 февраля в Тюменском индустриальном университете для студентов прошла Ярмарка вакансий в формате «живого» диалога с работодателями. СУЭНКО, как индустриальный партнер вуза, рассказала будущим специалистам о возможностях, которые их ждут в компании.

За 3 часа, которые продлилась Ярмарка, к специалистам СУЭНКО обратились несколько десятков человек. Большинство из них — выпускники ТИУ, которым уже в этом году предстоит определиться с первым местом работы. Все они интересовались условиями трудоустройства, возможностями карьерного роста и внутреннего обучения, заполнили анкеты на производственную практику и получили полезные советы по составлению резюме. Открытый формат общения помог им лучше понять сферу энергетики и перспективы работы в отрасли.

Посетили мероприятие и студенты многопрофильного колледжа ТИУ. Ребятам на личном примере рассказали, как можно построить карьеру в энергокомпании, какие специалисты сегодня больше всего востребованы, а главное — как пройти практику и совмещать работу с очным обучением. Это важно, ведь при ее успешном прохождении кандидаты могут трудоустроиться, еще будучи студентами.

На сегодняшний день в СУЭНКО более 200 актуальных вакансий, большая часть из которых — рабочие профессии. Ознакомиться с ними и оставить свое резюме можно здесь.

Фото: СУЭНКО

Справка о компании:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 42 тысячи км., на балансе находится более 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 203 тыс. у. е.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.

Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.

Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#СУЭНКО#Тюменский индустриальный университет#Инфраструктура#Энергетика#Трудоустройство#Курган#Рабочие профессии
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