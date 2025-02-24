СУЭНКО рассказала студентам ТИУ о карьерных возможностях в энергетике

За 3 часа, которые продлилась Ярмарка, к специалистам СУЭНКО обратились несколько десятков человек. Большинство из них — выпускники ТИУ, которым уже в этом году предстоит определиться с первым местом работы. Все они интересовались условиями трудоустройства, возможностями карьерного роста и внутреннего обучения, заполнили анкеты на производственную практику и получили полезные советы по составлению резюме. Открытый формат общения помог им лучше понять сферу энергетики и перспективы работы в отрасли.