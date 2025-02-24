Солнце готовит сюрприз: Тюмени угрожает мощный удар солнечного ветра

Posted 24 февраля, 05:51
Published 24 февраля, 05:51
Modified 24 февраля, 05:53
Updated 24 февраля, 05:53
Причиной геошторма станет мощная вспышка на Солнце, произошедшая 23 февраля в 22:20 по московскому времени. По данным специалистов солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, предварительный класс события — X2.0.
«Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2.5 месяца назад. Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад и всё ещё продолжающегося. Ранее в середине дня было зарегистрировано 3 вспышки уровня M, в том числе событие уровня M4.9, считающее крупным. Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события», — пояснили ученые.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля на Солнце было зарегистрировано порядка 40 вспышек, в том числе одна высшего класса M8.8. В связи с чем 9 февраля Землю накрыла затяжная магнитная буря.