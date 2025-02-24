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Posted 24 февраля, 05:51

Published 24 февраля, 05:51

Modified 24 февраля, 05:53

Updated 24 февраля, 05:53

На Тюмень в конце февраля обрушится мощная магнитная буря

Солнце готовит сюрприз: Тюмени угрожает мощный удар солнечного ветра

24 февраля 2025, 05:51
Фото: 1MI.

На Тюмень в конце февраля обрушится мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря может обрушиться на Землю в последний день февраля. Сила ударов будет достигать 5 баллов. Неспокойным геомагнитное поле Земли будет оставаться до вечера 1 марта. Такой прогноз опубликован на портале my-calend.ru.

Причиной геошторма станет мощная вспышка на Солнце, произошедшая 23 февраля в 22:20 по московскому времени. По данным специалистов солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, предварительный класс события — X2.0.

Фото: xras.ru
«Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2.5 месяца назад. Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад и всё ещё продолжающегося. Ранее в середине дня было зарегистрировано 3 вспышки уровня M, в том числе событие уровня M4.9, считающее крупным. Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события», — пояснили ученые.
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Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля на Солнце было зарегистрировано порядка 40 вспышек, в том числе одна высшего класса M8.8. В связи с чем 9 февраля Землю накрыла затяжная магнитная буря.

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