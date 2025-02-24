Солнце готовит сюрприз: Тюмени угрожает мощный удар солнечного ветра

На Тюмень в конце февраля обрушится мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря может обрушиться на Землю в последний день февраля. Сила ударов будет достигать 5 баллов. Неспокойным геомагнитное поле Земли будет оставаться до вечера 1 марта. Такой прогноз опубликован на портале my-calend.ru.