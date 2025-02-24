Самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени из-за поломки

Posted 24 февраля, 12:59
Published 24 февраля, 12:59
Modified 24 февраля, 13:01
Updated 24 февраля, 13:01
Вечером 23 февраля аэропорт Рощино получил запрос на экстренную посадку. Помощь требовалась рейсу UTA 151 Уфа — Нижневартовск.
«Экипаж доложил об отказе управления передней стойки шасси. Запросил выключение на полосе и буксир», — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
Перелет выполнят самолет компании «ЮТэйр». Перевозчик объяснил, что до взлета о поломке не было известно, экипаж узнал о неисправности уже в воздухе.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Пассажиров отправили в Нижневартовск резервным самолетом, пишет 72.ru.
Ранее вылет рейса из Сочи в Тюмень задержали более чем на четыре часа. Пассажирам пришлось пересесть в другой самолет, потому что на борту назначенного для перевозки самолета нашли поломку.