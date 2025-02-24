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Posted 24 февраля, 12:59

Published 24 февраля, 12:59

Modified 24 февраля, 13:01

Updated 24 февраля, 13:01

Самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени из-за поломки

Самолет из Уфы экстренно сел в Тюмени из-за поломки

24 февраля 2025, 12:59
Фото: 1MI.
Самолет компании «ЮТэйр» запросил экстренную посадку в Тюмени. После взлета экипаж узнал о поломке на борту.

Вечером 23 февраля аэропорт Рощино получил запрос на экстренную посадку. Помощь требовалась рейсу UTA 151 Уфа — Нижневартовск.

«Экипаж доложил об отказе управления передней стойки шасси. Запросил выключение на полосе и буксир», — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
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Перелет выполнят самолет компании «ЮТэйр». Перевозчик объяснил, что до взлета о поломке не было известно, экипаж узнал о неисправности уже в воздухе.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Пассажиров отправили в Нижневартовск резервным самолетом, пишет 72.ru.

Ранее вылет рейса из Сочи в Тюмень задержали более чем на четыре часа. Пассажирам пришлось пересесть в другой самолет, потому что на борту назначенного для перевозки самолета нашли поломку.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Аэропорт Рощино#Самолет#Нижневартовск#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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