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Posted 24 февраля, 11:51

Published 24 февраля, 11:51

Modified 4 марта, 10:52

Updated 4 марта, 10:52

Работа Тюменского центра «Мой бизнес» получила высокую федеральную оценку

Работа Тюменского центра «Мой бизнес» получила высокую федеральную оценку

24 февраля 2025, 11:51
Фото: nashgorod.ru.
Тюменская область отмечена министерством экономического развития РФ среди наиболее активных регионов по информационному сопровождению нацпроекта МСП в 2024. Также наш регион вошел в число лучших субъектов по эффективности продвижения в социальных сетях центров «Мой бизнес».

Федеральные эксперты опирались на данные исследования НАФИ, которое назвало проект «Малое и среднее предпринимательство» самым узнаваемым нацпроектом экономического блока в 2024 году.

«Высокий уровень осведомленности является результатом плодотворного информационного сотрудничества как на федеральном, так и на региональном уровнях, центр „Мой бизнес“ входит в систему единой инвестиционной команды региона InvestTyumen, выстроено системное взаимодействие с прессой, ведется активная работа в социальных сетях, осуществляется сбор обратной связи», — пояснила руководитель центра «Мой бизнес» Тюменской области Ильяна Багишева.

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

Также в Тюменской области работает Проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей.

В Тюменской области начал работу Проектный офис по сопровождению соцпредпринимателей
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