Работа Тюменского центра «Мой бизнес» получила высокую федеральную оценку

Posted 24 февраля, 11:51
Published 24 февраля, 11:51
Modified 4 марта, 10:52
Updated 4 марта, 10:52
Федеральные эксперты опирались на данные исследования НАФИ, которое назвало проект «Малое и среднее предпринимательство» самым узнаваемым нацпроектом экономического блока в 2024 году.
«Высокий уровень осведомленности является результатом плодотворного информационного сотрудничества как на федеральном, так и на региональном уровнях, центр „Мой бизнес“ входит в систему единой инвестиционной команды региона InvestTyumen, выстроено системное взаимодействие с прессой, ведется активная работа в социальных сетях, осуществляется сбор обратной связи», — пояснила руководитель центра «Мой бизнес» Тюменской области Ильяна Багишева.
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.
Также в Тюменской области работает Проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей.