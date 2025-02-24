Проект для тюменских волонтеров 55+ объединяет поколения

Атмосфера была наполнена теплом и радостью общения. Одни сосредоточенно шили кухонные полотенца, выбирая яркие ткани и создавая уникальные изделия, а вторые мастерили нежных ангелков из остатков ниток и тканей. Каждый сувенир получался неповторимым, отражая индивидуальность своего создателя. Этот процесс подарил всем ощущение творчества и удовлетворения от выполненного волонтёрского долга, ведь все изготовленные на встрече текстильные принадлежности и сувениры будут переданы в ближайшее время одиноким пожилым людям.