Проект для тюменских волонтеров 55+ объединяет поколения

Posted 24 февраля, 12:45
Published 24 февраля, 12:45
Modified 4 марта, 05:38
Updated 4 марта, 05:38
Атмосфера была наполнена теплом и радостью общения. Одни сосредоточенно шили кухонные полотенца, выбирая яркие ткани и создавая уникальные изделия, а вторые мастерили нежных ангелков из остатков ниток и тканей. Каждый сувенир получался неповторимым, отражая индивидуальность своего создателя. Этот процесс подарил всем ощущение творчества и удовлетворения от выполненного волонтёрского долга, ведь все изготовленные на встрече текстильные принадлежности и сувениры будут переданы в ближайшее время одиноким пожилым людям.
Обмен опытом в непринуждённой обстановке, сопровождаемый хорошим настроением и живым диалогом, способствовал формированию тесных дружеских отношений, основанных на взаимопонимании. Бабушки делились своими секретами мастерства, а девочки с интересом слушали и учились. Занятие не только прокачивает новыми знаниями, но и сближает людей разных возрастов, наполнив их сердца радостью и теплом.
«Особое удовольствие мне доставляет активное участие внучек. Глядя на их задор и искреннюю увлечённость, я не могу не заметить, как это вдохновляет на новые идеи, придаёт силы и бодрости!», — делится впечатлениями Ирина Ломакина, «серебяный» волонтер, наставник мастер-класса.
Напомним, проект «А мы с внуком волонтёрим!» является победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и соответствует основным направлениям национального проекта «Семья».
Проект реализует благотворительный фонд «Старшее поколение». Участие в нем принимают активные граждане в возрасте 55+ и их внуки — подростки в возрасте от 10 до 16 лет.