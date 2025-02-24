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Posted 24 февраля, 12:45

Published 24 февраля, 12:45

Modified 4 марта, 05:38

Updated 4 марта, 05:38

Проект для тюменских волонтеров 55+ объединяет поколения

Проект для тюменских волонтеров 55+ объединяет поколения

24 февраля 2025, 12:45
Фото: Изображение Midjourney.
Накануне в Тюмени серебряные добровольцы стали участниками очередной акции проекта «А мы с внуком волонтёрим!». На этот раз семейным занятием было выбрано швейное дело. О мероприятии рассказали в региональном департаменте соцразвития.
Фото: Благотворительный фонд «Старшее поколение»

Атмосфера была наполнена теплом и радостью общения. Одни сосредоточенно шили кухонные полотенца, выбирая яркие ткани и создавая уникальные изделия, а вторые мастерили нежных ангелков из остатков ниток и тканей. Каждый сувенир получался неповторимым, отражая индивидуальность своего создателя. Этот процесс подарил всем ощущение творчества и удовлетворения от выполненного волонтёрского долга, ведь все изготовленные на встрече текстильные принадлежности и сувениры будут переданы в ближайшее время одиноким пожилым людям.

Обмен опытом в непринуждённой обстановке, сопровождаемый хорошим настроением и живым диалогом, способствовал формированию тесных дружеских отношений, основанных на взаимопонимании. Бабушки делились своими секретами мастерства, а девочки с интересом слушали и учились. Занятие не только прокачивает новыми знаниями, но и сближает людей разных возрастов, наполнив их сердца радостью и теплом.

«Особое удовольствие мне доставляет активное участие внучек. Глядя на их задор и искреннюю увлечённость, я не могу не заметить, как это вдохновляет на новые идеи, придаёт силы и бодрости!», — делится впечатлениями Ирина Ломакина, «серебяный» волонтер, наставник мастер-класса.

Напомним, проект «А мы с внуком волонтёрим!» является победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и соответствует основным направлениям национального проекта «Семья».

Проект реализует благотворительный фонд «Старшее поколение». Участие в нем принимают активные граждане в возрасте 55+ и их внуки — подростки в возрасте от 10 до 16 лет.

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