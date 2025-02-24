Пока не эпидемия: Тюменскую область атакуют свиной грипп и вирус гриппа В

Posted 24 февраля, 08:52
Published 24 февраля, 08:52
Modified 24 февраля, 08:54
Updated 24 февраля, 08:54
По данным ведомства, в настоящее время в регионе наблюдается доли вирусов гриппа в структуре положительных находок с преобладанием вирусов гриппа А (H1N1), доля вируса гриппа В составляет 50% в структуре вирусов гриппа.
Уровень заболеваемости COVID-19 в Тюменской области, напротив, за последнюю неделю сократился на 24% — с 58 до 51 случая. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает оперштаб.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6-месячный ребенок заразился менингококковой инфекцией. По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, данный случай является единичным.