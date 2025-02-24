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Posted 24 февраля, 08:52

Published 24 февраля, 08:52

Modified 24 февраля, 08:54

Updated 24 февраля, 08:54

В Тюменской области на 9% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Пока не эпидемия: Тюменскую область атакуют свиной грипп и вирус гриппа В

24 февраля 2025, 08:52
Фото: 1MI.

В Тюменской области на 9% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 9%. Однако в настоящее время эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в управлении Роспоребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, в настоящее время в регионе наблюдается доли вирусов гриппа в структуре положительных находок с преобладанием вирусов гриппа А (H1N1), доля вируса гриппа В составляет 50% в структуре вирусов гриппа.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Тюменской области, напротив, за последнюю неделю сократился на 24% — с 58 до 51 случая. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает оперштаб.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6-месячный ребенок заразился менингококковой инфекцией. По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, данный случай является единичным.

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