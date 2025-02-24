Пока не эпидемия: Тюменскую область атакуют свиной грипп и вирус гриппа В

В Тюменской области на 9% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 9%. Однако в настоящее время эпидпорог не превышен. Об этом сообщили в управлении Роспоребнадзора по Тюменской области.