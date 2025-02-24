От ужаса до восторга: где и как в Тюмени прыгнуть с парашютом?

В компаниях часто играют в дурацкую игру «Я никогда не…». И с вероятностью 99,99% игра заканчивается обсуждением вещей, которые еще никто не делал, но всем бы этого очень хотелось. Одной из таких вещей является прыжок с парашютом, подавляющее большинство моих знакомых хотели бы успеть сделать это перед смертью. Но многие честно признаются, что страх пока оказывается сильнее желания. Но у меня по какой-то причине пока сохраняется бесстрашие, свойственное детям. И потому на прыжок с парашютом я смотрела с большим азартом и без тени сомнений. Я просто должна была это сделать.