От ужаса до восторга: где и как в Тюмени прыгнуть с парашютом?

Posted 24 февраля, 07:46
Published 24 февраля, 07:46
Modified 24 февраля, 07:48
Updated 24 февраля, 07:48
В компаниях часто играют в дурацкую игру «Я никогда не…». И с вероятностью 99,99% игра заканчивается обсуждением вещей, которые еще никто не делал, но всем бы этого очень хотелось. Одной из таких вещей является прыжок с парашютом, подавляющее большинство моих знакомых хотели бы успеть сделать это перед смертью. Но многие честно признаются, что страх пока оказывается сильнее желания. Но у меня по какой-то причине пока сохраняется бесстрашие, свойственное детям. И потому на прыжок с парашютом я смотрела с большим азартом и без тени сомнений. Я просто должна была это сделать.
Но всё это не так уже просто. В Тюмени с парашютом не прыгают, для этого нужно поехать к аэродрому в Ялуторовск, где и располагается тюменский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ, там всё и происходит. Проще всего, как по мне, доехать до соседнего города на электричке. Стоит копейки, а в подарок — погружение в былую эпоху, где еще существовала милиция.
Но на этом квест не заканчивается. От вокзала нужно еще добраться до клуба, а автобусы прямо туда не ходят. Привычных сервисов такси нет, но существует местный, хотя водителей в нем по пальцам можно сосчитать. Но Ялуторовску, наверное, больше и не надо.
И вот вы уже прибыли к заветному месту, где вас уже ждут инструкторы, самолеты и вертолеты. Оплатить прыжок можно на месте или заранее, тут как вам удобнее. У меня был подарочный сертификат. Стоимость прыжка в тандеме с инструктором (вы будете привязаны друг к другу) составляет примерно 12-13 тысяч рублей. Сверху придется оформить страховку, делать это нужно самостоятельно — через банк, цена вопроса — менее 100 рублей, так как оформляется все только на один день.
Также придется пройти короткую медкомиссию, послушать короткий инструктаж и выдержать подколы инструкторов, которые ловко играют на страхе прибывших для первого прыжка.
«Да у меня карабины старые, разваливаются, новые еще не пришли, да и парашют не помню сложил или нет», — шутят сотрудники и поглядывают на реакцию готовящихся прыгунов.
Нацепив понтовый костюм с языками пламени на руках и ногах, наступает время садиться в самолет. Те, кто выпрыгивает с инструктором, остаются внутри до последнего, в моем случае самостоятельные прыгуны выскакивали до отметки в 2500 метров. Кстати, это очень высоко! Представьте высоту облаков и накиньте вверх еще столько же!
А еще и по пути веселые ребята выскакивают довольные из салона и превращаются сначала в стремительно уменьшающиеся точки, а потом в разноцветные флажки.
В моменте начинаешь думать, сколько же человек отказалось от прыжка за несколько минут до него. Как рассказали позже инструкторы, достаточно много.
Но, несмотря на внезапно появившийся страх, отступать было уже нельзя. Да и после присоединения к инструктору уже сложно что-то решать. Он шагает к краю. И вот вы уже летите с невероятной скоростью вниз. Ветер растрясает щеки, от шока становится сложно говорить. Глаза видят землю, но не понимают, что мы стремительно летим к ней. 49 секунд свободного полета тянутся так медленно, что за это время страх успевает перерасти в восторг. И потом раскрывается парашют.
В этот момент от страха уже не остается следа. Падение становится очень плавным, а инструктор дает «порулить». Можно даже покрутиться вокруг своей оси.
После пируэтов в воздухе вас на земле ждет целая команда. Но в компании с инструктором можно не боятся переломать ноги — приземление на себя берет инструктор.
После прыжка в голове только одна мысль — хочется еще раз. Ноги трясутся, руки дрожат, а в голове уже зреет план следующего прыжка. К тому же в центре выдают свидетельство парашютиста и даже ставят оценки за прыжки, мне поставили «отлично».
Но хочется уже попробовать сделать все самому. Кстати, одиночные прыжки куда дешевле, это стоит около 7 тысяч рублей. Но перед этим нужно пройти обучение, которое проходит в Тюмени. И самостоятельные прыжки будут организованы с высоты 900 метров. Но можно наращивать высоту. Так и до профессионального спортсмена можно дорасти — сплошные плюсы.
К тому же теперь, играя в «Я никогда не…», можно точно похвастаться прыжком с парашютом.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени Анна Миркина помогает людям с поражением ног и спины освоить полеты в аэротрубе и на параплане.