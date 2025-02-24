Найден, погиб. Спустя полмесяца найдено тело 45-летнего тюменца Кима

Posted 24 февраля, 03:27
Published 24 февраля, 03:27
Modified 24 февраля, 06:37
Updated 24 февраля, 06:37
Спустя полмесяца найдено тело 45-летнего жителя Тюмени Олега Кима. Об этом сообщили региональные инфоорги добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Известно, что мужчина на своем автомобиле Toyota Gaia серого цвета уехал 7 февраля в неизвестном направлении, с тех пор о его местонахождении не было известно. Об обстоятельствах смерти не сообщается.
Согласно статистике поискового отряда, за январь 2025 года на поиск пропавших людей по всей Тюменской области поступило 27 заявок. Из этого списка найдены живыми 17 человек и один погибший.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — указано в отчете организации.
Почти через два года прекращены поиски тюменца Андрея Ушакова. 40-летний мужчина пропал еще в ноябре 2021 года, его тело обнаружили в сентябре 2023 года.