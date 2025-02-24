Найден, погиб. Спустя полмесяца найдено тело 45-летнего тюменца Кима

С 7 февраля Олег Ким перестал выходить на связь. Мужчина был одет в черные куртку, джинсы и кроссовки, по информации близких, уехал на своем автомобиле Toyota Gaia в неизвестном направлении, с тех пор о нем ничего не было известно.

Подпишитесь