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Posted 24 февраля, 08:57

Published 24 февраля, 08:57

Modified 24 февраля, 08:59

Updated 24 февраля, 08:59

Мастер-спальня: роскошь или необходимый комфорт?

Мастер-спальня: роскошь или необходимый комфорт?

24 февраля 2025, 08:57
Фото: ГК «Страна Девелопмент».
Реклама. ООО СЗ «Страна.Мельникайте». erid: 2W5zFG4Zhfv
При проектировании квартир в современных ЖК архитекторы учитывают интересы всех членов семьи и самые разные сценарии жизни. Есть планировки с отдельными постирочными, большими кухнями-гостиными, уютными террасами. Несколько лет назад популярность стали набирать планировки с мастер-спальнями.

Сегодня мастер-спальня — маст-хэв для больших семей. Однако для начала давайте разберемся, в чем именно заключаются ее преимущества. Итак, это, своего рода, государство в государстве — изолированная спальня с собственной ванной комнатой и порой даже гардеробной. По сути, полностью укомплектованная родительская спальня. Или же, наоборот, уголок для молодой пары, которая пока живет с родителями.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Такие комнаты удобны тем, что не нужно по утрам выстаивать очередь в душ или сталкиваться лбами с родственниками возле шкафа. Недостаток можно назвать только один: если в паре разный график сна и пробуждения, то шум сборов на работу могут помешать спящему. Но это тоже решаемый вопрос — усиленная шумоизоляция.

Обычно мастер-спальня занимает самую большую площадь в квартире или вторую после кухни-гостиной. В зависимости от архитектурных решений, помимо санузла и гардеробной, в здесь может быть также собственный балкон или терраса.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

В тюменском «Страна. Прибрежная», который строит ГК «Страна Девелопмент», широкий выбор квартир с мастер-спальнями. Еще один плюс в пользу квартала — его локация. Он расположен в историческом центре города — в районе улиц Елизарова–Дамбовская–Мельникайте. До ближайшей остановки всего 250 метров. Примечательно, что улица Мельникайте — одна из центральных в городе. Попасть в любую точку города отсюда можно будет без проблем.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Для того, чтобы провести время отлично, можно не уходить из жилого комплекса. На территории самого объекта расположатся площадки для воркаута, точки уединения и различные кафе, event-зоны, а также изюминка — «зеленая артерия» комплекса — пешеходный бульвар. В самом ЖК планируется к открытию два детских сада.

Узнать подробнее о проекте и выбрать подходящую квартиру можно на сайте ГК «Страна Девелопмент» www.strana.com.

ООО СЗ «Страна.Мельникайте», ИНН 9726011457. Проектная декларация размещена на наш. дом.рф.

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