Мастер-спальня: роскошь или необходимый комфорт?

Сегодня мастер-спальня — маст-хэв для больших семей. Однако для начала давайте разберемся, в чем именно заключаются ее преимущества. Итак, это, своего рода, государство в государстве — изолированная спальня с собственной ванной комнатой и порой даже гардеробной. По сути, полностью укомплектованная родительская спальня. Или же, наоборот, уголок для молодой пары, которая пока живет с родителями.