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Posted 24 февраля, 07:58

Published 24 февраля, 07:58

Modified 24 февраля, 08:00

Updated 24 февраля, 08:00

Магазины «Светофор» вновь начали работать в Тюмени

Магазины «Светофор» вновь начали работать в Тюмени

24 февраля 2025, 07:58
Фото: nashgorod.ru.
В Тюмени возобновляют работу закрытые ранее из-за нарушений филиалы дискаунтера «Светофор». Об этом сообщают горожане.

В частности, открыты для покупателей торговые точки, расположенные по улицам Ветеранов труда, 58 и 30 лет Победы, 91а.

«Уважаемые покупатели. Мы прошли все проверки Роспотребнадзора, устранили все замечания. Работаем в обычном режиме», — указано на сайте филиалов дискаунтера.

Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области начались в конце января этого года. Поводом для их проведения стали поступившие в ведомство обращения от потребителей. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявили свыше 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. В том числе нарушения условий хранения и сроков годности пищевой продукции, целостности отделки торговых и складских помещений, оборот продукции без соответствующей маркировки и т. д.

Из оборота было изъято 50 партий несоответствующей пищевой продукции объемом 1200 килограммов и более 1 тысячи единиц продукции легкой промышленности, было составлено 23 протокола об административном правонарушении.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале этого года прекратили работу 8 филиалов международной сети магазинов «Жизньмарт». На данный момент в областной столице работают 40 магазинов «Жизньмарта».

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