Магазины «Светофор» вновь начали работать в Тюмени

Posted 24 февраля, 07:58
Published 24 февраля, 07:58
Modified 24 февраля, 08:00
Updated 24 февраля, 08:00
В частности, открыты для покупателей торговые точки, расположенные по улицам Ветеранов труда, 58 и 30 лет Победы, 91а.
«Уважаемые покупатели. Мы прошли все проверки Роспотребнадзора, устранили все замечания. Работаем в обычном режиме», — указано на сайте филиалов дискаунтера.
Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области начались в конце января этого года. Поводом для их проведения стали поступившие в ведомство обращения от потребителей. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявили свыше 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей. В том числе нарушения условий хранения и сроков годности пищевой продукции, целостности отделки торговых и складских помещений, оборот продукции без соответствующей маркировки и т. д.
Из оборота было изъято 50 партий несоответствующей пищевой продукции объемом 1200 килограммов и более 1 тысячи единиц продукции легкой промышленности, было составлено 23 протокола об административном правонарушении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале этого года прекратили работу 8 филиалов международной сети магазинов «Жизньмарт». На данный момент в областной столице работают 40 магазинов «Жизньмарта».