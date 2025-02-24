Магазины «Светофор» вновь начали работать в Тюмени

Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области начались в конце января этого года. Поводом для их проведения стали поступившие в ведомство обращения от потребителей. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.