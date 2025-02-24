Лидером по росту майнинговых ферм стала Тюменская область

В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В Республике Башкортостан и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан — по 3%.