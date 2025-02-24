nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 09:29

Published 24 февраля, 09:29

Modified 24 февраля, 09:31

Updated 24 февраля, 09:31

Лидером по росту майнинговых ферм стала Тюменская область

Лидером по росту майнинговых ферм стала Тюменская область

24 февраля 2025, 09:29
Фото: freepik.
Цифровая экосистема МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. С начала года самый большой рост по количеству выявленных майнинговых ферм в российских регионах показала Тюменская область.

Согласно данным, полученным в январе 2025 года, в России выявлено 136 тысяч 575 майнинговых ферм. Их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм в России может превышать 11 ГВт.

Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа. Как сообщает EnergyTool МТС, в Иркутской области майнинг вырос на 18%. Самый большой рост при этом по России в январе показали Тюменская область — 49%, Свердловская область — 42%, ХМАО — 36%, Пермский край — 30%, Челябинская область — 32%, Республика Башкортостан — на 24%, Самарская область — 20%, Красноярский край — на 6%.

В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В Республике Башкортостан и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан — по 3%.

Сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также — Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Отметим, среди клиентов МТС — более 50 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий. Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счетчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных активах.

#Тюмень#Тюменская область#Россия#Свердловская область#МТС#Пермский край#Челябинская область#Энергетика#Самарская область#Майнеры#Красноярский край#Криптовалюта#Цифровая валюта#Искусственный интеллект#Московская область#Иркутская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика