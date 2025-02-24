nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 02:21

Published 24 февраля, 02:21

Modified 24 февраля, 02:23

Updated 24 февраля, 02:23

Курение убивает. На пожаре в тюменском селе погиб мужчина

Курение убивает. На пожаре в тюменском селе погиб мужчина

24 февраля 2025, 02:21
Фото: Изображение Midjourney.
В пригороде Тюмени загорелась комната в жилом доме. Трагедия произошла вечером 23 февраля.
Фото: МЧС ТО

В Ярковском районе пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

В ведомство сообщение о возгорании поступило в седьмом часу вечера 23 февраля. В деревне Новокурская на улице Центральной загорелся частный жилой дом.

К моменту приезда огнеборцев, наблюдалось горение одной из комнат. Для ликвидации огня были задействованы 7 сотрудников подразделений ГУ МЧС и 3 единицы техники, пожар был потушен на площади 2 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре погиб один человек. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В антирейтинге по закредитованности населения Тюменская область на пятом месте
Узнать подробнее

Днем ранее, 22 февраля в Казанском районе в деревне Копотилово погиб еще один человек. Трое человек, в том числе двое детей, были спасены и переданы специалистам скорой помощи.

Читайте также:
В тюменском ТЦ произошел пожар Тюменская прокуратура начала проверку по факту пожара на Радонежском месторожденииЖитель Ялуторовска погиб в пожаре в своем доме
#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Пожар#МЧС#Жилой дом#Ярковский район#Курение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика