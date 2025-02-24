Курение убивает. На пожаре в тюменском селе погиб мужчина

Posted 24 февраля, 02:21
Published 24 февраля, 02:21
Modified 24 февраля, 02:23
Updated 24 февраля, 02:23
В Ярковском районе пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
В ведомство сообщение о возгорании поступило в седьмом часу вечера 23 февраля. В деревне Новокурская на улице Центральной загорелся частный жилой дом.
К моменту приезда огнеборцев, наблюдалось горение одной из комнат. Для ликвидации огня были задействованы 7 сотрудников подразделений ГУ МЧС и 3 единицы техники, пожар был потушен на площади 2 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре погиб один человек. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Днем ранее, 22 февраля в Казанском районе в деревне Копотилово погиб еще один человек. Трое человек, в том числе двое детей, были спасены и переданы специалистам скорой помощи.