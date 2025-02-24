Имущество скандального тюменского застройщика выставили на торги

Заметим, что помещения в здании по улице Полевой, принадлежащие компании «Сибстройсервис» пытаются продать с молотка уже во второй раз. Аналогичный аукцион был объявлен МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе в конце декабря 2024 года. Правда тогда стоимость лотов была выше — 25,5 миллиона рублей. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.