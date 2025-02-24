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Posted 24 февраля, 08:37

Published 24 февраля, 08:37

Modified 24 февраля, 08:39

Updated 24 февраля, 08:39

В Тюмени на торги выставили имуществе застройщика «Сибстройсервис»

Имущество скандального тюменского застройщика выставили на торги

24 февраля 2025, 08:37
Фото: 1MI.

В Тюмени на торги выставили имуществе застройщика «Сибстройсервис»

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Сибстройсервис
В Тюмени в очередной раз выставили на торги имущество скандально известного застройщика «Сибстройсервис». Аукционы по продаже пяти арестованных помещений, расположенных в здании по улице Полевой, 105/1 размещены на портале ГИС Торги.

В документации указано, что площадь каждого из помещений составляет более 1,9 тысячи квадратных метров, стоимость каждого лота 21,7 миллиона рублей, шаг аукциона 217 тысяч рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 3 миллиона 255 тысяч рублей.

Фото: ГИС Торги

Заявки на участие будут принимать до 25 марта 2025 года, подведение итогов состоится 28 марта.

Заметим, что помещения в здании по улице Полевой, принадлежащие компании «Сибстройсервис» пытаются продать с молотка уже во второй раз. Аналогичный аукцион был объявлен МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе в конце декабря 2024 года. Правда тогда стоимость лотов была выше — 25,5 миллиона рублей. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

«Сибстройсервис» работает в регионе с 1992 года. Директором застройщика является Николай Часовской. По данным за 2023 год, выручка фирмы составила 1,1 миллиона рублей, убыток — 83,3 миллиона рублей.

Согласно информации audit-it.ru, по состоянию на 10 ноября 2024 года у компании имелась задолженность по налогам, пеням и штрафам в размере 6 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что налоговая инспекция увеличила долг Антипинского НПЗ на 333,8 миллиона рублей. Общий размер третьей очереди реестра кредиторов «АНПЗ» составляет 163,9 миллиарда рублей,

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