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Posted 24 февраля, 02:54

Published 24 февраля, 02:54

Modified 24 февраля, 02:56

Updated 24 февраля, 02:56

Беспилотники Росреестра обследовали более 3 тысяч га тюменского леса

Беспилотники Росреестра обследовали более 3 тысяч га тюменского леса

24 февраля 2025, 02:54
Фото: 1MI.
Для выявления нарушений при использовании земель, в Росреестре применяют беспилотные аппараты. Дистанционное обследование за год увеличилось на 76,8%.

В Тюменском регионе специалисты Росреестра в 2024 году с помощью беспилотных летательных аппаратов обследовали свыше 3000 гектаров земли. Информацию об этом озвучили на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности прошлого года.

По сравнению с показателями 2023 года, площадь проинспектированных территорий возросла на 76,8%, достигнув более 59 тысяч гектаров.

В ходе проверок были обнаружены признаки несоблюдения земельного законодательства, касающиеся неиспользования участков либо их эксплуатации не по назначению, на общей площади 2,6 тысячи гектаров. Благодаря принятым мерам, в хозяйственный оборот было введено 861 гектар земли.

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В 2024 году в Тюменской области зарегистрировано 36,1 тыс прав собственности в отношении частных домов. По данным Росреестра, по сравнению с 2023 годом этот показатель снизился на 4,84%.

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#Ксения Мальчева#Лес#Тюменская область#Росреестр#Земельное законодательство#Инспекция#Беспилотники
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