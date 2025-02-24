Беспилотники Росреестра обследовали более 3 тысяч га тюменского леса

Posted 24 февраля, 02:54
Published 24 февраля, 02:54
Modified 24 февраля, 02:56
Updated 24 февраля, 02:56
В Тюменском регионе специалисты Росреестра в 2024 году с помощью беспилотных летательных аппаратов обследовали свыше 3000 гектаров земли. Информацию об этом озвучили на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности прошлого года.
По сравнению с показателями 2023 года, площадь проинспектированных территорий возросла на 76,8%, достигнув более 59 тысяч гектаров.
В ходе проверок были обнаружены признаки несоблюдения земельного законодательства, касающиеся неиспользования участков либо их эксплуатации не по назначению, на общей площади 2,6 тысячи гектаров. Благодаря принятым мерам, в хозяйственный оборот было введено 861 гектар земли.
В 2024 году в Тюменской области зарегистрировано 36,1 тыс прав собственности в отношении частных домов. По данным Росреестра, по сравнению с 2023 годом этот показатель снизился на 4,84%.