Беспилотники Росреестра обследовали более 3 тысяч га тюменского леса

В Тюменском регионе специалисты Росреестра в 2024 году с помощью беспилотных летательных аппаратов обследовали свыше 3000 гектаров земли. Информацию об этом озвучили на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности прошлого года.