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Posted 24 февраля, 12:03

Published 24 февраля, 12:03

Modified 24 февраля, 12:05

Updated 24 февраля, 12:05

Бастрыкин проверит ДТП со школьным автобусом в Тюмени

Бастрыкин проверит ДТП со школьным автобусом в Тюмени

24 февраля 2025, 12:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Глава Следственного комитета взял на контроль проверку аварии в центре Тюмени. Александр Бастрыкин заинтересовался, почему не возбудили дело после ДТП с автобусом с детьми.

Напомним, 19 февраля автобус Kia вез 44 школьников из Тюменского театра кукол. На перекрестке улиц Республики и Тульской транспорт врезался в стоящий на светофоре автомобиль Mazda. Предварительно, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию.

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Пока следователи только выясняют, есть ли признаки преступления в случившемся.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах ДТП с участием автобуса с детьми», — рассказали в информцентре СКР.

Ранее Бастрыкин взял на контроль расследование в Тобольске. Местная жительница заявила, что врачи виноваты в мучительной смерти ее отца.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Дети#Следственный комитет#Автобусы#Александр Бастрыкин
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