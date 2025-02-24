Бастрыкин проверит ДТП со школьным автобусом в Тюмени

Posted 24 февраля, 12:03
Published 24 февраля, 12:03
Modified 24 февраля, 12:05
Updated 24 февраля, 12:05
Напомним, 19 февраля автобус Kia вез 44 школьников из Тюменского театра кукол. На перекрестке улиц Республики и Тульской транспорт врезался в стоящий на светофоре автомобиль Mazda. Предварительно, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию.
Пока следователи только выясняют, есть ли признаки преступления в случившемся.
«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах ДТП с участием автобуса с детьми», — рассказали в информцентре СКР.
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