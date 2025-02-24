Адвокат рассказал о частых причинах закрытия магазинов «Светофор»

Posted 24 февраля, 10:23
Published 24 февраля, 10:23
Modified 24 февраля, 10:29
Updated 24 февраля, 10:29
Как пишут newizv.ru, опубликованные данные говорят, что регулятор принял решение о временном приостановлении деятельности 76 магазинов «Светофор». Это составляет примерно 3% от общего числа торговых точек сети.
Региональные суды в основном ограничились небольшими сроками приостановки работы магазинов. Однако в Москве два магазина «Светофор» в феврале были закрыты на 90 дней — им были направлены соответствующие предписания. Подобные строгие меры применяются к ретейлерам на практике нечасто. «Новые Известия» запросили комментарий у Николая Жирнова, адвоката и эксперта по работе с нарушениями в сфере розничной торговли и прав потребителей.
Наиболее распространенной причиной, приводимой Роспотребнадзором при ходатайстве о закрытии, является отсутствие защитных коробов на трубах водоотведения, отопления и водоснабжения. В протоколе отмечается, что в случае аварии пострадают продукты питания в торговом зале. Жирнов подчеркнул, что в данном случае ущерб понесет сам ретейлер, а не потребители. Кроме того, закрытие труб отопления приведет к снижению температуры в помещении, создавая дискомфорт для покупателей и персонала.
Одной из причин, которая также привела к приостановке деятельности магазина «Светофор» в Москве, стало отсутствие мест для хранения покупательских тележек. Юрист Жирнов полагает, что эта причина является несостоятельной, поскольку все тележки располагаются непосредственно в торговом зале и доступны покупателям.
Еще одна причина для закрытия — косметические дефекты оборудования, находящегося в торговом зале. Адвокат отметил, что за аналогичные нарушения другие торговые сети обычно привлекаются к штрафам, в то время как к «Светофору» применяется более строгий подход.
Депутат Сергей Лисовский 17 февраля направил обращение в ФАС России с жалобой на то, что «Светофор» навязывает поставщикам невыгодные условия сотрудничества. Тем не менее сами поставщики выражают заинтересованность в продолжении работы с данной сетью. Группа поставщиков инициировала подготовку обращения к российскому премьер-министру Мишустину с просьбой разобраться в ситуации.
В обращении говорится, что «Светофор» по-прежнему остается единственным ретейлером в России, который в приоритетном порядке сотрудничает с малыми отечественными компаниями.
Подчеркивается, что приостановка деятельности магазинов низких цен негативно отражается прежде всего на пенсионерах и семьях с ограниченными финансовыми возможностями, которым, согласно указаниям президента Российской Федерации, необходима всесторонняя государственная поддержка.