Адвокат рассказал о частых причинах закрытия магазинов «Светофор»

Наиболее распространенной причиной, приводимой Роспотребнадзором при ходатайстве о закрытии, является отсутствие защитных коробов на трубах водоотведения, отопления и водоснабжения. В протоколе отмечается, что в случае аварии пострадают продукты питания в торговом зале. Жирнов подчеркнул, что в данном случае ущерб понесет сам ретейлер, а не потребители. Кроме того, закрытие труб отопления приведет к снижению температуры в помещении, создавая дискомфорт для покупателей и персонала.