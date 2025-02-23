Врачи-целевики пополняют штаты тюменских стоматологических поликлиник

Врач-стоматолог-хирург Денис Сычев приехал в Ишим после окончания целевого обучения в Тюменском медицинском университете и ординатуры в Москве. Его суперсила — знания, любознательность, умение работать с большими объемами данных и интерес к исследованиям. Также он успешно проводит удаления зубов различной сложности, даже в условиях мобильного комплекса.