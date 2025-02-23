Врачи-целевики пополняют штаты тюменских стоматологических поликлиник

Posted 23 февраля, 11:51
Published 23 февраля, 11:51
Modified 4 марта, 09:41
Updated 4 марта, 09:41
В числе молодых специалистов Виктория Гетманова, врач-стоматолог взрослого отделения, спортсменка — двукратная победительница и двукратный призер Первенства России по гиревому спорту, победитель Чемпионата мира в категории «Любители». После школы Виктория училась в профильном лицее, затем в медколледже, а после — поступила в универ.
Ее коллега, врач-стоматолог Ксения Ломтева также начала свою карьеру в кабинете неотложной помощи и в составе МСК. Сейчас она ведет терапевтический прием взрослых пациентов и проводит профилактические осмотры.
Врач-стоматолог-хирург Денис Сычев приехал в Ишим после окончания целевого обучения в Тюменском медицинском университете и ординатуры в Москве. Его суперсила — знания, любознательность, умение работать с большими объемами данных и интерес к исследованиям. Также он успешно проводит удаления зубов различной сложности, даже в условиях мобильного комплекса.
«Приход новых сотрудников позволил немного снизить нагрузку на хирургов. Теперь хирургический прием ведем ежедневно в две смены, в двух кабинетах», — заведующий стоматологической службой Татьяна Сорокина.
В 2025 году целевое обучение завершают еще два специалиста, в поликлинике их уже ждут.
Напомним, программа целевого обучения помогает районным и сельским больницам области пополнять штат молодыми специалистами, что является одной из задач национального проекта «Здравоохранение».
Также в Тюменской области действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря этим проектам штаты сельских медучреждений пополняются опытными кадрами. Участники программы получают финансовую поддержку и компенсацию за аренду жилья.