В Тюменской области ожидается опасное природное явление

Posted 23 февраля, 04:01
Published 23 февраля, 04:01
Modified 23 февраля, 04:03
Updated 23 февраля, 04:03
В Тюмени 23 февраля метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром термометры покажут -22…-16, к полудню потеплеет до-14… -9, в вечерние часы ожидается -18…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46 закат в 17:55, продолжительность дня 10 часов 9 минут.
В Тобольске 23 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Утром и днем температура воздуха составит -25…-12, в вечерние и ночные часы термометры покажут -19…-22. Ветер будет дуть со скоростью до 1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38, закат в 17:42, продолжительность дня 10 часов 4 минуты.
В Ишиме 23 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы ожидается -22…-10, в темное время суток температура воздуха составит -19…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:28 закат в 17:42 продолжительность дня 10 часов 14 минут.