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Posted 23 февраля, 04:01

Published 23 февраля, 04:01

Modified 23 февраля, 04:03

Updated 23 февраля, 04:03

В Тюменской области ожидается опасное природное явление

В Тюменской области ожидается опасное природное явление

23 февраля 2025, 04:01
Фото: 1MI.
Переменная облачность, туман и изморозь, ветер 2-7 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 23 февраля. Утром и днем температура воздуха составит -6…-11, ночью похолодает до -23…-28, при натекании облачности до -18.

В Тюмени 23 февраля метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром термометры покажут -22…-16, к полудню потеплеет до-14… -9, в вечерние часы ожидается -18…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46 закат в 17:55, продолжительность дня 10 часов 9 минут.

В Тюмени 23 февраля ограничат движение
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В Тобольске 23 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Утром и днем температура воздуха составит -25…-12, в вечерние и ночные часы термометры покажут -19…-22. Ветер будет дуть со скоростью до 1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38, закат в 17:42, продолжительность дня 10 часов 4 минуты.

В Ишиме 23 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы ожидается -22…-10, в темное время суток температура воздуха составит -19…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:28 закат в 17:42 продолжительность дня 10 часов 14 минут.

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