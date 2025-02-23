Тюменские застройщики оценили преимущества «Строительно-индустриального кластера»

Posted 23 февраля, 05:15
Published 23 февраля, 05:15
Modified 4 марта, 19:45
Updated 4 марта, 19:45
Спикерами на совещании выступили замгубернатора Сергей Шустов, президент ТПП Ольга Езикеева, и. о. начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв. На встречу с ними пришли представители 17 ведущих компаний-застройщиков.
«На наш взгляд, только объединившись вместе, с теми профессионалами, которые могут выстроить хорошие нормальные партнерские отношения, мы сможем пройти этот непростой в экономике период. Сейчас есть определенные методы, способы организации строительного производства, поставки материалов, налаживания связей, которыми коллеги готовы с вами делиться. Благодаря нашим общим действиям мы сможем улучшить и экономику», — пояснил Сергей Шустов.
Цели кластера:
«Строительно-индустриальный кластер» был создан в феврале 2024 года. Сейчас в нем уже участвуют 62 компании из пяти регионов. В общей сложности, в рамках кластера взаимодействуют около 750 компаний. Ассоциация девелоперов в перспективе может дать мощный синергетический эффект для развития строительной отрасли региона и страны в целом. Ключевым достижением стало начало реализации 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд рублей. Эти проекты направлены на создание и модернизацию производств, выпуск импортозамещающего оборудования и новых строительных материалов, укрепляя технологический суверенитет России.
Напомним, прошлым летом Тюменский строительно-индустриальный кластер был включен реестр Минпромторга РФ.